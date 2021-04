Aeroporto di Olbia: esplode l’offerta di voli low cost per l’estate. Tutto quello che bisogna sapere.

Tanta è la voglia di andare in vacanza e tante sono le offerte che stanno uscendo per la prossima estate che c’è l’imbarazzo della scelta. Tra gli operatori c’è grande fiducia su una ripresa dei viaggi per turismo per la prossima estate, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale e, si spera, un abbassamento dei contagi grazie alla bella stagione.

È soprattutto il settore del trasporto aereo che conta di tornare nuovamente operativo, se non come prima della pandemia quasi, grazie anche al passaporto vaccinale europeo in arrivo a giugno. Sono soprattutto le low cost che stanno lanciando nuove offerte di tariffe super scontate, insieme a nuove rotte e a un aumento delle frequenze di quelle esistenti. Alcune compagnie stanno aprendo anche nuove basi, rafforzando la loro presenza in Italia.

Ora, come era stato anticipato un paio di mesi fa, diverse compagnie low cost hanno aperto e stanno aprendo nuovi collegamenti con lo scalo sardo di Olbia, prendendo gli slot lasciati liberi da Air Italy, la compagnia aerea che aveva preso il posto di Meridiana e che ha chiuso un anno fa, poco prima dello scoppio della pandemia.

È aumentata dunque l’offerta di voli in partenza dalle città italiane ed europee diretti verso lo scalo sardo, aeroporto che serve l’ambiatissima Costa Smeralda. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Offerte Ryanair: sconti strepitosi sui voli per l’estate 2021

Aeroporto di Olbia: offerte di voli low cost per l’estate

Grande affollamento di vettori e di collegamenti sull’aeroporto di Olbia per la prossima estate. È una vera e propria gara tra le compagnie low cost, che si stanno contendendo l’ambito scalo sardo che serve la destinazione di viaggio più prestigiosa dell’isola, la Costa Smeralda. Gli slot lasciati liberi ad Air Italy e le incertezze sul futuro di Alitalia hanno lasciato campo libero alle altre compagnie aeree, che si sono subito lanciate ad occupare gli slot lasciati liberi.

Olbia è una destinazione di viaggio che attira tutti i vettori, che non vedono l’ora di portare i loro clienti nella zona più desiderata della Sardegna e conosciuta in tutto il mondo. Così, dopo EasyJet, che aveva già annunciato il nuovo volo da Bergamo in partenza il 28 maggio prossimo, ecco sbarcare anche Wizz Air. Insieme ad altre compagnie.

Per l’estate 2021 sono previsti ben 68 collegamenti da e per Olbia, con altrettante destinazioni. La prima compagnia aerea a inaugurare il primo volo della stagione estiva sullo scalo sardo è stata la tedesca Lufthansa con la tratta Monaco di Baviera Olbia. Inizialmente, il collegamento avrà una frequenza di due volte a settimana, poi, nel cuore della stagione estiva diventerà quotidiano.

L’ultima compagnia a sbarcare sull’isola è la greca Lumiwings. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna. Collegherà Olbia con le città italiane di Parma, Perugia e Trapani per due volte alla settimana, dal prossimo 6 giugno. I voli saranno effettuati con un Boeing 737-300 da 139 posti. I biglietti sono già in vendita sul sito web della compagnia aerea.

Leggi anche –> Compagnie low cost: nuovi voli all’aeroporto di Milano Linate

Tra le compagnie più attive sullo scalo sardo, come abbiamo accennato, ci sarà EasyJet, già prima operativa nell’aeroporto. La compagnia decollerà con i nuovi voli giornalieri in partenza da Bologna, Torino e Verona, insieme a tre collegamenti a settimana da Bari. Questi voli saranno operativi dal 28 giugno e i relativi biglietti in vendita dal 16 aprile. EasyJet collega già Olbia agli aeroporti di Milano Malpensa, Napoli e Venezia Marco Polo. Cui si aggiungerà la rotta da Bergamo in partenza dal 28 maggio.

Prima ancora, il 29 aprile prossimo, Wizz Air sbarcherà a Olbia con il volo proveniente da Milano Malpensa, dove la compagnia ungherese ha aperto una base a luglio dello scorso anno. Da Malpensa, i voli diventeranno due al giorno a partire dl 2 giugno. Altri voli Wizz Air per lo scalo sardo sono quelli che partiranno da Bologna, Treviso e Verona. I biglietti sono già in vendita da 9,99 euro.

La low cost spagnola Volotea, che era già operativa a Olbia, aprirà una nuova base estiva nello scalo sardo, con un Airbus A319, e attiverà due nuove rotte da Catania e Cuneo. Inoltre, raddoppierà l’offerta di posti per lo scalo sardo rispetto a quelli offerti nel 2019, prima della pandemia.

Leggi anche –> Avelo Airlines: arriva la nuova compagnia ultra low cost