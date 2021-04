Offerte easyJet sui voli per l’estate 2021 da prendere subito. Tutto quello che bisogna sapere.

Si avvicina l’estate e la voglia di partire finalmente per le agognate vacanze, nonostante ancora siano elevati i rischi della pandemia di Covid-19. Si conta comunque sull’avanzamento della campagna vaccinale, sulla stagione calda che dovrebbe contenere la diffusione dei contagi e sui vari passaporti vaccinali che dovrebbero garantire la sicurezza dei viaggiatori. Il Green Digital Cretficate dell’Unione Europea dovrebbe essere applicato dal 15 giugno, mentre anche in Italia si sta mettendo a punto un pass per consentite gli spostamenti tra Regioni di diverso colore.

Insomma, si stanno pensando diversi strumenti pur di garantire la più ampia libertà di movimento e con essa il ritorno dei viaggi. L’economia, soprattutto quella del turismo, ha bisogno di riprendersi. Nel frattempo le compagnie aree low cost, fiduciose su una ripresa dei viaggi nel prossimo futuro, hanno lanciato ambiziosi piani di investimento, tra aperture di nuove rotte, aumento dei collegamenti estivi e anche nuove basi.

Sono partite anche le campagne promozionali sui voli low cost per le vacanze. Qui vi segnaliamo le offerte di easyJet sui voli per l’estate 2021. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerte easyJet sui voli per l’estate 2021 da prendere subito

Sul portale web di easyJet si trovano numerose offerte di voli per l’estate 2021 da pianificare secondo le proprie esigenze. Voli per una toccata e fuga da weekend oppure per una settimana canonica di vacanza, con tante occasioni imperdibili per le migliori località del Mediterraneo, Italia inclusa, o per le grandi città europee. Perché dopo un anno di pandemia il desiderio di viaggiare, tornare a visitare posti del cuore e vedere gente, è enorme.

Anche pochi giorni in una città piena di vita, monumenti, locali di tendenza ed eventi sembra un sogno. Sebbene nelle preferenze per le prossime vacanze molti turisti sceglieranno luoghi più appartati ed isolati.

Prima di prenotare con easyJet vi ricordiamo che dal 10 febbraio sono entrate in vigore le nuove regole sul bagaglio a mano. Come Ryanair e Wizz Air, anche easyJet ha introdotto il supplemento per il bagaglio a mano grande, il trolley.

Offerte voli esyJet estate 2021

In dettaglio, se volete prenotare un volo con easyJet per partire per una settimana di vacanza, con viaggio di andata e ritorno, trovate numerose occasioni da non perdere, con tariffe molto convenienti.

Ad esempio, un viaggio di andata e ritorno per la vacanza di una settimana in Sicilia, già a metà giugno (settimana 13-20 giugno) prevede la partenza dall’aeroporto di Milano Linate e l’arrivo allo scalo di Punta Raisi di Palermo a 47,98 euro (andata e ritorno). Se invece volete andare a Catania, la partenza è prevista un paio di giorni prima e il costo del biglietto, sempre di andata e ritorno, è di 49,98 euro.

Da non perdere nemmeno le offerte per Londra e Parigi. Tra la fine di giugno e i primi di luglio, un volo andata e ritorno da Linate per Gatwick costa 53,98 euro. Mentre per Parigi avete due opzioni allo stesso prezzo: a 57,94 euro per Charles de Gaulle (13-20 giugno) o 57,94 euro per Orly a inizio giugno (7-14).

Più numerose sono le offerte dall’aeroporto di Malpensa. Imperdibile quella per Ibiza, a 31,98 euro dal 16 al 23 giugno, e per Maiorca, sempre a 31,98 euro, dal 10 al 17 giugno. Il biglietto per Malaga costa 34,48 euro, per un viaggio dal 9 al 16 luglio. Ci sono poi diverse offerte per le località di mare in Italia: Alghero a 36,48 euro, a giugno, Palermo a 36,48 euro, a inizio giugno, Brindisi a 36,48 euro, sempre a inizio giugno, stessa offerta per Bari a 36,48 euro. Mentre un volo per Catania è in offerta a 38,48 euro, ma per settembre.Da non perdere il volo diretto a Corfù a 39,48 euro per una vacanza dall’8 al 15 giugno.



A 38,98 euro è in offerta da Malpensa il volo per Barcellona dal 19 al 26 giugno. Invece a inizio giugno parte il volo andata e ritorno per Cagliari a 38,98 euro. Sempre a 38,98 euro si può visitare Praga nella seconda metà di luglio. Sempre al costo di 38,98 euro è un volo per Napoli ma ai primi di giugno.

Poi ci sono i voli per Mykonos a 41,98 euro, tra fine giugno e primi di luglio, e per Santorini a 44,48 euro a fine settembre. Tante le occasioni per le capitali europee: Praga a 38,98 euro, Madrid a 41,48 euro, Londra Luton a 44,98 euro e Gatwick a 46,98, Lisbona a 47,98 euro Parigi Charles De Gaulle a 51,44 euro, Berlino a 51,86 euro, Atene a 56,58 e Amsterdam a 58,33 euro.

