Voli low cost per giugno: le offerte di Wizz Air. Tutto quello che bisogna sapere.

Anche se ancora non possiamo viaggiare, se non per motivi di necessità, a causa dell’emergenza coronavirus che imperversa nel mondo a causa delle nuove varianti più contagiose, nulla vieta di fare progetti per il futuro. Con l’auspicio che nei prossimi mesi le vaccinazioni rallentino la pandemia, insieme alle più favorevoli condizioni climatiche, con il conseguente allentamento delle restrizioni, si può provare a organizzare un viaggio già per il mese di giugno.

Le compagnie aeree low cost hanno già lanciato le loro offerte sui propri voli, come Volotea, di cui abbiamo segnalato i voli scontati per viaggiare in Italia. Altre stanno facendo lo stesso, per destinazioni sia italiane che europee. Qui scopriamo le offerte sui voli low cost per giugno di Wizz Air.

Voli low cost per giugno: le offerte di Wizz Air

Nonostante lo stop forzato dei voli a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus, le compagnie aeree low cost puntano sul futuro, per quando si tornerà a viaggiare. Si spera presto. La compagnia ungherese low cost nell’ultimo anno ha investito molto nell’apertura di nuove rotte e nuove basi. In Italia e nel resto d’Europa. Recentemente aveva annunciato l’apertura di una nuova base a Sarajevo, con nuovi collegamenti dalla capitale della Bosnia Erzegovina verso altre città europee. Ci si augura presto anche con l’Italia.

Wizz Air non si è mai fermata, nemmeno durante la fase più acuta della pandemia e lo stop totale ai voli durante il lockdown della primavera 2020, garantendo quei pochi voli essenziali autorizzati. È stato è stato suo il primo volo ad atterrare allo scalo bergamasco di Orio al Serio il 18 maggio dello scorso anno, all’inizio della fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia, con i primi allentamenti delle restrizioni.

Ora, in vista dell’estate e di una probabile ripresa dei viaggi, Wizz Air lancia le sue offerte low cost. Scopriamo quelle per viaggiare in Europa a giugno.

Offerte a giugno di Wizz Air

Tra le offerte di voli low cost a giugno per viaggiare in Europa con Wizz Air, segnaliamo alcuni voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Nei primi due giorni di giugno, parte da Milano un volo diretto a Londra Luton al prezzo di 17,99 euro a tratta. Nella prima metà del mese ci sono diversi voli in offerta a 19,99 euro; poi nella seconda metà i prezzi salgono a 24,99 e 27,99 euro.

Sempre da Malpensa, è in offerta il volo per Pristina, in Kosovo, a partire da 9,99 euro a tratta, dal 10 giugno fino a fine mese. Mentre nei primi giorni di giugno i prezzi sono di 14,99 euro. Ancora per l’Est Europa, segnaliamo un volo Wizz Air di offerta da Milano Malpensa diretto a Odessa, in Ucraina, a 9,99 euro a tratta per tutto il mese di giugno.

Dall’aeroporto di Catania è in offerta il volo per Memmingen/Monaco Ovest a prezzi che vanno da 14,99 euro a tratta, alla fine del mese di giugno, e a 19,99 dalla metà circa del mese.

Altre occasioni di voli low cost a prezzi scontati sono segnalati sul sito web della compagnia aerea., da tenere costantemente d’occhio se state programmando un viaggio per i prossimi mesi.

Wizz Air negli anni ha aumentato in modo importante la sua presenza in tutta Europa e la sua espansione continua, diventando una delle principali compagnie low cost del Vecchio Continente. La compagnia low cost ha ottenuto anche un grande successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019. La compagnia negli anni ha affermato anche la sua presenza nel mercato dei voli low cost in Italia, mettendo in difficoltà colossi come EasyJet e Ryanair.

