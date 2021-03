Italo Treno: offerta Carnet Smart Worker, cos’è e come funziona. La promozione per chi lavora tra casa e ufficio.

Più della metà d’Italia è in zona rossa da lunedì 15 marzo, mentre il resto in arancione. Si salva solo la Sardegna in zona bianca, con limitazioni all’ingresso sull’isola. Inoltre, nel weekend di Pasqua (3, 4 e 5 aprile) tutta Italia sarà zona rossa. Il divieto di spostamento tra regioni e province autonome diverse era stato prorogato a fine febbraio fino al 27 marzo, ma in base alle nuove norme dell’ultimo decreto legge del 13 marzo, sarà impossibile uscire dalla regione di residenza fino al 6 aprile. Infatti, se nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, dal 15 marzo al 2 aprile e nel giorno del 6 aprile le regioni non rosse saranno tutte in arancione (salvo la Sardegna se rimarrà in zona bianca).

In Italia gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Nelle zone arancioni non si può uscire dal proprio comune, senza validi motivi, e in quelle rosse anche all’interno del proprio comune gli spostamenti devono essere giustificati (lavoro, salute, necessità come spesa e visite mediche, con possibilità di fare sport e attività motoria vicino casa). Niente viaggi, né gite dunque fino a dopo Pasqua. Poi si vedrà.

Nel frattempo, tuttavia, le attività lavorative non sono chiuse, come invece era accaduto durante il lockdown della primavera del 2020. Sebbene lo smart working sia fortemente raccomandato e utilizzato da diverse aziende, non tutte le attività lavorative possono svolgersi a distanza. Così, sono diverse le persone che si spostano per lavoro, anche sul territorio nazionale e le offerte di viaggio, in aereo e treno, sono rivolte a loro.

Qui vi segnaliamo l’offerta Carnet Smart Worker di Italo Treno, rivolta proprio a coloro che si spostano per lavoro e in particolare a chi alterna il lavoro tra casa e ufficio. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Italo Treno: offerta Carnet Smart Worker

Per tutti coloro che sono autorizzati a viaggiare e spostarsi lungo l’Italia per motivi di lavoro arrivano offerte dedicate. In particolare, Italo Treno mette a disposizione di tutti i viaggiatori per lavoro l’offerta Carnet Smart Worker che consiste in un carnet di biglietti per le principali destinazioni servite da Italo Treno con sconti fino al 55%.

L’offerta è rivolta a chi viaggia per lavoro tra due città. Ad esempio tra Bologna e Milano, tra Milano e Torino, tra Firenze e Roma ecc. Ciascun carnet prevede 10 coupon, ciascuno da un prezzo che va da 9,90 euro a 19,90. Si tratta di forti sconti per viaggiare sui treni ad alta velocità di Italo, in ambiente Smart.

I Carnet Smart Worker sono dedicati a chi lavora tra casa e ufficio e tra città diverse. Un’occasione per spostarsi risparmiando sul costo del biglietto del treno, viaggiando con le comodità e i vantaggi dell’alta velocità ma low cost.

L’offerta è valida fino al 31 marzo 2021. Affrettatevi ad acquistarla se siete interessati.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/abbonamento-carnet#carnet-sw

