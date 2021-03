Offerte voli low cost per l’Italia a giugno da Volotea. Le occasioni da prenotare adesso.

Sebbene i viaggi siano ancora fermi a causa dell’emergenza Covid, con una nuova terza ondata che sta travolgendo l’Italia, le compagnie aree continuano a proporre le loro offerte sui propri voli in attesa di tempi migliori.

Fino a Pasqua inclusa, il nostro Paese sarà in una sorta di lockdown generalizzato, tra regioni arancioni e rosse, sebbene non le stesse restrizioni della primavera dello scorso anno. Sarà ancora vietato spostarsi tra regioni e province autonome diverse, nelle regioni arancioni non si potrà uscire dal proprio comune e in quelle rosse la mobilità sarà limitata anche nel territorio comunale. Nel weekend di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, poi, tutta Italia sarà zona rossa, ma con possibilità di visita ai familiari, come è stato a Natale.

Questa situazione durerà fino al 6 aprile, il martedì dopo Pasquetta. Non sappiamo ancora cosa accadrà dopo questa data e quando sarà possibile tornare a spostarsi tra le regioni italiane. Si spera che a primavera inoltrata, con la bela stagione in vista dell’estate, le restrizioni vengano allentate. Tour operator e compagnie aree vendono offerte e pacchetti di viaggio per questo periodo, in caso di un prolungamento delle restrizioni sarà comunque sempre possibile annullare gli acquisti o spostarli senza penali.

Se avete qualche progetto di viaggio, anche solo in Italia, per la fine della primavera e l’inizio dell’estate, vi segnaliamo le ultime offerte di voli low cost dalla compagnia aerea Volotea. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Italo Treno: offerta Carnet Smart Worker, cos’è e come funziona

Offerte voli low cost per l’Italia a giugno da Volotea

Per chi sta programmando un viaggio per giugno in Italia, con l’auspicio che le restrizioni siano state rimosse, Volotea propone biglietti a prezzi scontati su suoi voli low cost, con tariffe che partono da 19 euro a tratta.

Prenotare ora, in una situazione ancora di incertezza, conviene comunque, perché anche in caso di prolungamento delle restrizioni agli spostamenti o di sopraggiunto motivo di cancellazione o rinvio del viaggio, Volotea offre la possibilità di cambi di volo illimitati e rimborso del biglietto. È l’offerta di flessibilità che la compagnia insieme ad altre, con diverse modalità, garantisce ai suoi clienti.

Ecco le offerte di voli low cost da Volotea per viaggiare in Italia a giugno.

Da Catania a Verona a 19,00 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 19,00 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Olbia a Milano Bergamo a 19,34 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 19,34 euro (ritorno allo stesso prezzo) Olbia a Bologna a 19,34 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 19,34 euro (ritorno allo stesso prezzo) Olbia a Torino a 19,34 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 19,34 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Cagliari a Torino a 20,61 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 20,61 euro (ritorno allo stesso prezzo) Palermo a Genova a 21,26 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 21,26 euro (ritorno allo stesso prezzo) Palermo a Venezia a 21,26 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 21,26 euro (ritorno allo stesso prezzo) Brindisi a Venezia a 23,00 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,00 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Verona a Cagliari a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo) Verona a Olbia a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo) Verona a Palermo a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Verona a Napoli a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Verona a Catania a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo) Verona a Bari a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,10 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Bari a Catania a 23,29 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,29 euro (ritorno allo stesso prezzo) Bari a Venezia a 23,29 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,29 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Bari a Verona a 23,29 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,29 euro (ritorno allo stesso prezzo) Pisa a Olbia a 23,50 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,50 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Catania a Napoli a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Alghero a Verona a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo) Pescara a Catania a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo)

a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo) Da Milano Bergamo a Olbia a 23,63 euro (ritorno allo stesso prezzo)

Leggi anche –> Arriva Kairos Air, la nuova compagnia aerea del Centro Italia