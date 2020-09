In treno low cost con l’offerta di Trenitalia “Viaggia con me”, per viaggiare in 2 con 1 solo biglietto.

Arriva una nuova offerta di Trenitalia per viaggiare in treno low cost, o meglio in due al prezzo di uno. Si tratta di “Viaggia con me” e dà la possibilità di acquistare un solo biglietto per due persone. Attenzione, però, l’offerta è riservata agli abbonati ai treni regionali di Trenitalia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Offerta alta velocità Italo x 2 per viaggiare vicini ai propri cari

Offerta Trenitalia ‘Viaggia con me’: in 2 con 1 solo biglietto

Agli abbonati ai treni regionali di Trenitalia è riservata la nuova offerta “Viaggia con me” per viaggiare in treno in 2 con un solo biglietto. Una nuova opportunità in un periodo in cui non è facile viaggiare in treno, a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria del Covid-19. Una promozione che invece incentiverà più persone a utilizzare questo mezzo di trasporto.

Se sei un abbonato regionale Trenitalia o hai un abbonamento integrato puoi viaggiare gratis in compagnia di chi vuoi tu su tutti i treni regionali e tutti i giorni della settimana, acquistando la promo “Viaggia con me”. Spiega Trenitalia annunciando l’offerta.

È sufficiente che chi viaggia con te abbia acquistato un biglietto di corsa semplice associato alla promo. Con l’offerta “Viaggia con me” si viaggia ovunque in 2 con 1 solo biglietto. Sempre a bordo dei treni regionali, ovviamente.

Leggi anche –> Viaggi in treno low cost: l’offerta CartaFreccia Special di Trenitalia

Per acquistare la promo:

Scegli la soluzione di viaggio;

Clicca su “Vedi altre offerte”;

Seleziona dal menu a tendina l’offerta VIAGGIA CON ME;

Inserisci accanto il numero del tuo abbonamento.

Sono esclusi dall’offerta “Viaggia con me” i servizi di altre imprese ferroviarie (Trenord, FSE, TPER), i servizi speciali Civitavecchia express, Cinque Terre express, i collegamenti da/per Fiumicino Aeroporto (Leonardo Express), i servizi cumulativi di altre Imprese (es. Pisamover) e le tratte interne alle Province di Bolzano e Trento.

L’offerta è valida per tutti i giorni della settimana e consente all’abbonato di viaggiare gratuitamente su tratte diverse da quella riportata sul proprio abbonamento per un massimo di otto viaggi di corsa semplice al mese, in compagnia dell’accompagnatore con biglietto di corsa semplice.

Inoltre, l’offerta è valida per treni di classe pari o inferiore a quella riportata sull’abbonamento. I viaggi saranno consentiti solo nell’ambito di validità dell’abbonamento in appoggio al biglietto di corsa semplice. Il cambio e il rimborso non sono ammessi.

Ulteriori informazioni sull’offerta “Viaggia con me” di Trenitalia: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-viaggia-con-me.html

Travel Book e le offerte di viaggio da Trenitalia: