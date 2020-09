Offerta alta velocità Italo x 2 per viaggiare vicini ai propri cari. Cosa bisogna sapere.

Viaggiare in treno in epoca di pandemia non è così semplice. I posti vanno prenotati con largo anticipo se si viaggia sulla lunga distanza in un periodo di alta affluenza, per via dei posti contingentati nei vagoni a causa dell’emergenza sanitaria. All’interno dei treni, come sappiamo, non tutti i sedili possono essere occupati, diversi posti devono essere lasciati liberi per assicurare il distanziamento fisico.

A bordo dei treni anche familiari e congiunti, in teoria, stanno distanziati. Ora Italo Treno propone un’offerta, Italo x 2, che permette alle persone care di viaggiare in treno vicine. Ecco di cosa si tratta.

Offerta alta velocità Italo x 2

Con la nuova offerta Italo x 2 di Italo Treno tutti possono viaggiare con un proprio caro in posti affiancati.

Al momento di scelta del viaggio e acquisto dei biglietti del treno sul sito web ufficiale di Italo si deve selezionare l’offerta Italo x 2, accettare le condizioni riassunte nel popup che compare e poi concludere l’acquisto. I posti assegnati visualizzati saranno temporanei. Poco dopo, l’utente riceverà una nuova e-mail di conferma con i posti affiancati, salvo disponibilità.

I nuovi posti assegnati rispettano le norme di distanziamento fisico dagli altri passeggeri.

L’offerta Italo x 2 è valida per acquisti in Ambiente Smart e Prima, per biglietti per due passeggeri. È acquistabile fino al giorno prima della partenza del treno sul sito web ufficiale di Italo Treno, su Pronto Italo e in stazione tramite il personale delle biglietterie Italo. L’offerta può essere acquistata solo dai componenti di uno stesso nucleo familiare, che siano conviventi o con i quali sussiste una frequentazione stabile, che non obbliga al rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale. L’assegnazione dei posti vicini è soggetta a disponibilità. L’offerta non è modificabile né rimborsabile.

Nel caso in cui non ci fosse disponibilità di assegnazione di posti affiancati, nel rispetto delle regole di distanziamento fisico, i posti acquistati saranno quelli temporanei, visualizzabili nell’aera “I miei viaggi” o nella prima e-mail.

