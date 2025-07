Non è Bali né Ibiza: questa isola sconosciuta è il paradiso dell’estate 2025

Ti parlo di un vero e proprio paradiso, una meta insolita che presto conquisterà tutti per le vacanze estive. Un luogo bellissimo e incontaminato. Di quale si tratta? Scoprilo!

Quando la mia amica Luisa è tornata dalla Croazia con un sorriso stampato in faccia e il cellulare pieno di foto mozzafiato, ho subito pensato che fosse stata in una delle solite mete da sogno: forse Dubrovnik, forse Hvar. E invece no. “Sono stata a Vis”, mi ha detto, come se fosse la cosa più ovvia del mondo.

In realtà, io non avevo mai sentito parlare di quest’isola, ma appena ho iniziato a guardare le sue foto e ad ascoltare il suo racconto, ho capito: Vis è il paradiso segreto che tutti stavamo cercando.

L’isola in cui tutti dovrebbero andare almeno una volta nella vita: Vis

Luisa ci è finita quasi per caso. Aveva trovato un traghetto economico da Spalato, e incuriosita dal fatto che l’isola fosse meno frequentata delle altre, ha deciso di rischiare. Mai scelta fu più azzeccata.

La cosa sorprendente è che quest’isola, per decenni, era praticamente off limits per i turisti. Luisa mi ha spiegato che era stata una base militare durante l’epoca jugoslava, chiusa agli stranieri fino agli anni ’90. Solo recentemente ha iniziato a comparire nei radar dei viaggiatori più curiosi, grazie a qualche TikTok virale e a un passaparola sempre più insistente. Infatti, da quando è tornata, Luisa non fa altro che consigliarla a chiunque incontri.

Lo ha fatto anche con me, altrimenti non sarei qui a raccontarlo. Ma quali sono le attrazioni principali di Vis e i punti di interesse? Ecco che cosa mi ha detto Luisa (quello che mi è rimasto più impresso, almeno).

Le attrazioni a Vis e dintorni

A Vis, ogni angolo sembra raccontare una storia, ma ci sono tre luoghi che – come mi ha detto Luisa – lasciano davvero il segno. Il primo è Stiniva, una spiaggia incastonata tra pareti di roccia alte e strette. Una volta arrivata, Luisa si è trovata davanti ad una visione da cartolina. Mi ha detto che lì l’acqua è così limpida da riflettere ogni dettaglio del fondale, e il silenzio è rotto solo dalle onde che accarezzano i sassi bianchi.

Poi c’è la Grotta Azzurra, che in realtà si trova sull’isolotto di Biševo, a pochi minuti di barca dall’isola principale. Quando il sole è nella posizione giusta, i raggi entrano da una fessura sotto il livello del mare e illuminano l’interno della grotta con una luce blu surreale.

Luisa ci è andata al mattino presto, quando c’era poca gente, e ancora adesso, quando ne parla, abbassa la voce come se ricordasse qualcosa di sacro.

Un’altra attrazione è la vicina cittadina di Komiža, sulla costa occidentale, dove sembra che il tempo scorra più lentamente. Luisa mi ha raccontato di una sera passata sul lungomare.

Insomma, Vis e dintorni sono davvero valevoli di una visita, stando alla testimonianza della mia amica e a quella di altri migliaia di viaggiatori che hanno condiviso sui social le foto delle loro vacanze.