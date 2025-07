Abbronzatura perfetta tutto l’anno? Scopri come mantenerla con questi semplici trucchi – Viagginews.com

L’abbronzatura perfetta esiste e può durare tutto l’anno: ecco tutti i trucchi per mantenerla a lungo senza fatica.

L’arrivo dell’estate coincide per molti con il desiderio di sfoggiare una abbronzatura perfetta fin dai primi giorni della stagione. Simbolo per antonomasia dell’estate, la classica abbronzatura dorata rappresenta per molti un vero e proprio must have, a cui non poter rinunciare quando le temperature iniziano a salire.

Tra prodotti abbronzati, pensati per ottenere velocemente una pelle dorata e creme solari con all’interno pigmenti colorati, l’abbronzatura rappresenta comunque un rischio da non sottovalutare. L’esposizione eccessiva ai raggi solari, difatti, può generare scottature e conseguenze sulla pelle più o meno gravi.

Prepararsi con anticipo all’esposizione solare, dunque, risulta essere fondamentale per proteggere la propria pelle e per aggiudicarsi una abbronzatura sana e duratura. Con i giusti accorgimenti, infatti, è possibile ottenere un colore della pelle uniforme e in grado di durare nei mesi successivi al periodo estivo.

Abbronzatura perfetta e duratura? Ottienila subito con questi trucchi

Dopo aver ottenuto una abbronzatura uniforme, dorata e particolarmente attraente, il desiderio di volerla mantenere per molti mesi è piuttosto comune. Nonostante l’apparente difficoltà di una simile operazione, è possibile ricorrere ad alcuni accorgimenti pensati per rallentare il ritorno alla propria carnagione naturale e per perdurare il colore dorato ottenuto durante l’estate. Il mantenimento dell’abbronzatura parte da dentro e trova il suo migliore alleato nell’idratazione.

Bere molta acqua prima e dopo l’esposizione al sole, può aiutare la pelle a mantenersi idratata e morbida, rallentando in questo modo la comparsa dello strato secco del derma. Dopo l’abbronzatura, tuttavia, è fondamentale usare prodotti delicati sulla pelle, come bagno doccia privi di tensioattivi. Quest’ultimi, difatti, possono accelerare il processo di perdita dell’abbronzatura a causa dell’azione detergente, in grado di eliminare il film idrolipidico che protegge la pelle.

Anche la temperatura della doccia gioca un ruolo cruciale nel mantenimento della tanto agognata abbronzatura. Nei mesi successi all’estate, è fondamentale evitare docce calde, le quali possono ammorbidire lo strato corneo e facilitare il distacco delle cellule superficiali. Per mantenere l’abbronzatura, quindi, è consigliabile effettuare una doccia breve e a temperatura tiepida, ideale per mantenere integra la barriera cutanea senza danneggiarla ulteriormente. Non meno importante, utilizzare una crema con SPF durante i mesi invernali, può contribuire a mantenere a lungo l’abbronzatura raggiunta.