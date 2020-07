Voli low cost Italia Ucraina: le nuove rotte annunciate da Wizz Air. Tutto quello che bisogna sapere.

Novità sui voli low cost in partenza dall’Italia per l’Europa: la compagnia low cost ungherese Wizz Air, in grande espansione, ha da poco annunciato l’apertura di nuove rotte tra l’Italia e l’Ucraina, che saranno attivate nella primavera estate del 2021, ma alcune già da agosto 2020 e nell’autunno 2020.

Voli low cost Italia Ucraina: nuove rotte da Wizz Air

Continua la crescita in Italia della compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air. Dopo l’apertura di una nuova base a Milano Malpensa il 1° luglio, la compagnia aerea ha annunciato nuove rotte tra l’Italia e l’Ucraina, a partire dalla primavera estate 2021. Alcune saranno anticipate già nell’agosto di quest’anno e il prossimo ottobre. Si tratta di 14 nuovi collegamenti.

I nuovi voli low cost Wizz Air partiranno dagli aeroporti di Bologna, Catania, Roma Ciampino e Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli, Treviso e Verona. Le destinazioni in Ucraina sono: Kiev, la capitale, Leopoli (Lviv), Charkiv (o Kharkiv), Odessa e Zaporozhye.

L’Ucraina diventa così sempre più una meta low cost per gli italiani, con i nuovi voli Wizz Air per le principali città del Paese che si aggiungono a quelli annunciati nei mesi scorsi dalla compagnia SkyUp e di recente anche da Ryanair, con 11 nuove rotte dall’Italia (in partenza da Bergamo, Bologna, Catania e Roma Fiumicino diretti a Kiev, Kharkiv, Leopoli e Odessa).

I voli Wizz Air per l’Ucraina in partenza nel 2020:

Milano Malpensa – Leopoli , da venerdì 14 agosto , con frequenza il lunedì e il venerdì;

, da , con frequenza il lunedì e il venerdì; Napoli – Kiev , da venerdì 14 agosto , con frequenza il mercoledì e il venerdì;

, da , con frequenza il mercoledì e il venerdì; Treviso – Kiev , da venerdì 14 agosto , con frequenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

, da , con frequenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Milano Malpensa – Kiev , da sabato 15 agosto , con frequenza il martedì, il giovedì e il sabato;

, da , con frequenza il martedì, il giovedì e il sabato; Roma Ciampino – Leopoli , da domenica 16 agosto , con frequenza il mercoledì e la domenica;

, da , con frequenza il mercoledì e la domenica; Milano Malpensa – Charkiv , da lunedì 26 ottobre , con frequenza il lunedì e il venerdì;

, da , con frequenza il lunedì e il venerdì; Milano Malpensa – Zaporozhye, da martedì 27 ottobre, con frequenza il martedì e il sabato.

I voli Wizz Air per l’Ucraina in partenza nella primavera estate 2021:

Roma Fiumicino – Kiev , dal 28 marzo 2021, con frequenza il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica;

, dal 28 marzo 2021, con frequenza il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; Bologna – Kiev , dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì;

, dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì; Catania – Kiev , dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì e il venerdì;

, dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì e il venerdì; Catania – Leopoli , dal 30 marzo 2021, con frequenza il martedì e il sabato;

, dal 30 marzo 2021, con frequenza il martedì e il sabato; Treviso – Odessa , dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì e il venerdì.

, dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì e il venerdì. Verona – Leopoli , dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì e il venerdì;

, dal 29 marzo 2021, con frequenza il lunedì e il venerdì; Treviso – Charkiv, dal 30 marzo 2021, con frequenza il martedì e il sabato.

I biglietti si possono già acquistare sul sito web ufficiale e sulla app di Wizz Air, con tariffe a partire da 19,90 euro.

Wizz Air in Italia

Wizz Air è presente in Italia dal 2004, anno della sua fondazione, e in sedici anni ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri da e verso il nostro Paese, attraverso le sue 100 rotte. La compagnia vola anche su Bergamo. Non a caso, il primo volo ad atterrare allo scalo bergamasco di Orio al Serio, nella fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia, è stato proprio un volo Wizz Air.

Iniziando con i voli di collegamento tra Europa orientale e centrale, Wizz Air è diventata subito leader del traffico in questa parte del continente, fino a diventare una delle principali compagnie low cost in Europa, in competizione con le maggiori Ryanair e EasyJet. Wizz Air ha aumentato notevolmente i suoi voli in tutta Europa ed è in continua espansione. Negli ultimi anni, ha riscontrato un grande successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.

La flotta di Wizz Air è composta da Airbus A320 e Airbus A320neo, con un’età media di 5,4 anni. La compagnia ha ordinato ad Airbus ben 267 nuovi aeromobili A320neo di nuova generazione che le permetteranno di ridurre l’impatto ambientale del 30% a passeggero fino al 2030. La pandemia di Covid-19 e il prolungato stop ai voli non hanno fermato i suoi piani di investimenti

