Viaggi di coppia alternativi: 3 mete insolite per un’esperienza romantica unica – viagginews.com

Vuoi fare dei viaggi in coppia diversi dal solito? Segui questa guida super pratica in cui ti elencherò ben 3 mete insolite per un’esperienza romantica davvero fuori dai canoni.

Ci sono coppie che amano i tramonti in spiaggia con flute di prosecco e petali di rosa sul letto. E poi ci siamo noi: allergici ai cliché, in cerca di esperienze che ci facciano battere il cuore in modo diverso. Se anche tu e la tua metà volete qualcosa di più di un weekend a Parigi o una spa sulle Dolomiti, questa guida è per voi.

Tre mete insolite per vivere insieme qualcosa di unico, un’esperienza davvero indimenticabile.

3 mete insolite per un viaggio di coppia indimenticabile: Alberobello

Dimentica i resort e pensa in piccolo: piccolo come un trullo. Io e il mio compagno ci siamo rifugiati qui in bassa stagione, ed è stata una delle esperienze più intime e magiche mai fatte.

Le casette coniche sembrano uscite da una fiaba, e passeggiare la sera tra le stradine deserte di Alberobello è pura poesia. Abbiamo dormito in un trullo restaurato con jacuzzi (sì, esistono!), esplorato borghi incantevoli come Locorotondo e Cisternino, e ci siamo divertiti a cucinare insieme dopo un piccolo corso di orecchiette.

Il mio consiglio? Prenota fuori stagione e cerca una struttura con cucina: fare colazione a letto con focaccia calda è un gesto d’amore che non dimentichi facilmente.

Sintra, Portogallo

Portogallo sì, ma non per il solito weekend a Lisbona (e basta con queste mete gettonatissime!). Sintra è un posto che invita a prendersi per mano e perdersi.

Noi abbiamo visitato il Palacio da Pena all’alba, prima dell’assalto turistico, ci siamo lasciati guidare dai sentieri del Parque de Monserrate e abbiamo condiviso una travessa di pastel de nata appena sfornati in una minuscola pasticceria. Un consiglio: porta scarpe comode e uno zaino con una mantellina antipioggia. Il meteo qui è imprevedibile, ma anche le giornate umide hanno un fascino romantico che ti entra sotto pelle.

Senja, Norvegia

Quando abbiamo deciso di andare in Norvegia a febbraio, tutti ci hanno detto che eravamo matti. Eppure, guardare insieme l’aurora boreale dalla finestra della nostra mini-cabina sul fiordo è stato uno dei momenti più intensi della nostra storia.

Senja è remota, selvaggia e silenziosa. Un luogo perfetto per ascoltare l’altro, lontano da tutto. Abbiamo guidato lungo la National Scenic Route, una strada mozzafiato che sembra scolpita tra mare e montagne, fatto sauna per poi tuffarci nella neve, ridendo come bambini, e passato le serate con il naso all’insù, aspettando che il cielo si accendesse di verde.

Il mio consiglio? Fai la spesa in anticipo perché i negozi sono rari, e soprattutto preparati a rallentare il ritmo: qui il tempo sembra scorrere in modo diverso.