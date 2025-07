Vacanze, 5 cose da non fare mai se vai all’estero: potresti rischiare persino il carcere

Quando si viaggia all’estero è bene conoscere almeno un po’ le regole e i costumi del Paese che si vista, così da evitare spiacevoli incidenti. Ecco cinque cose da non fare mai.

Viaggiare all’estero significa scoprire paesaggi completamente differenti da quelli che l’Italia sa offrire, ma soprattutto entrare in contatto e confrontarsi con una cultura differente dalla nostra. Questo significa che ci sono atteggiamenti e regole di comportamento che per noi possono essere del tutto normali, ma che all’estero possono causarci qualche problema. Vediamo allora cinque cose da non fare mai quando si viaggia fuori dai confini nazionali.

Uno degli esempi più concreti di quanto si sta dicendo è rappresentato dalla mancia: se negli USA è obbligatoria tanto da essere spesso inserita nello stesso conto del ristorante, ci sono altri luoghi come l’Europa in cui è facoltativa e altri ancora dov’è considerata un’offesa al lavoratore, vedi il Giappone.

Ecco, proprio per evitare spiacevoli situazioni o offendere le persone del posto è bene conoscere almeno un po’ gli usi e i costumi del Paese in cui si viaggia. Abbiamo provato così ad individuare almeno 5 cose che da noi risultano del tutto normali e che invece possono rappresentare un problema all’estero.

Viaggi all’estero, le cinque cose da non fare mai

Mangiare sui mezzi pubblici; al di là del fatto che è poco igienico, qui da noi non è un problema ma in molti Paesi esteri non solo non si può fare, ma è proprio vietato introdurre cibi e bevande sui mezzi pubblici. Potrebbero anche esserci cartelli che lo specificano e attenzione a rispettare le regole perché in caso contrario potrebbero anche partire multe.

In Asia sono “fissati” con le file; aspettare il proprio turno e non saltare la fila sono le basi. Più in generale si cammina a fila indiana anche quando si salgono le scale mobili. Mai superare o provare a fare i furbetti, è fondamentale il rispetto.

Attenzione anche alle chewing gum; masticare un gomma di fronte a qualcuno potrebbe essere considerata un’offesa, meglio evitare. Prestate attenzione anche al cellullare; parlare al telefono nei luoghi pubblici in Italia può fare fastidio a qualcuno ma non crea particolari problemi, all’estero sì. Ci sono luoghi dove l’uso del cellulare non è affatto consentito, quindi meglio non rispondere a quella chiamata o a quel messaggio.

Infine, togliersi le scarpe. È una pratica questa che sta prendendo piede anche qui da noi, ma nei Paesi asiatici è una vera e propria consuetudine se non un obbligo appena entrati in casa, in un tempio o moschea.