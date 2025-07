Ryanair, il nuovo comunicato spiazza tutti: da quest’estate sarà vietato fare questa cosa a bordo – viagginews.com

Non fare più questa cosa quando viaggi con Ryanair: il nuovo comunicato spiazza tutti i passeggeri.

Sono tantissimi i passeggeri che decidono di spostarsi in aereo scegliendo come compagnia Ryanair. Di fatto questa è una low cost e quindi i biglietti “dovrebbero costare” di meno rispetto ad altre compagnie.

In realtà è anche così, nel senso che i biglietti davvero possono costare anche solo 10-15 euro, soprattutto se acquistati con largo anticipo ma sono tanti altri i costi che la compagnia fa sostenere ai passeggeri (per esempio per imbarcare un bagaglio da 10 kg o per acquistare un posto a sedere in particolare, se non si vuole quello casuale, e così via). A quanto pare Ryanair ha vietato ai passeggeri una nuova cosa e il suo comunicato ha spiazzato tutti.

Il comunicato di Ryanair che ha spiazzato tutti

Ryanair è una delle compagnia aeree “più severe” poiché ogni piccolo “errore” può costare anche caro. Per esempio avere un bagaglio delle dimensioni sbagliate o più grande o pesante del previsto, può comportare una sanzione.

Anche sui social Ryanair “scherza” spesso su tutti divieti imposti postando dei post ironici che fanno incetta di like, nonostante tutto. Ovviamente ci sono anche tanti commenti di passeggeri che si lamentano per disservizi o per i prezzi dei biglietti troppo alti. Infatti, anche se i biglietti di base costano poco, sono tutti gli altri servizi che fanno lievitare i costi. E il comunicato che ha fatto di recente Ryanair ha spiazzato ulteriormente i passeggeri.

Ecco cosa hanno scritto i social media manager delle pagine social di Ryanair: “alzarsi per primo non ti farà scendere prima, ma apprezziamo lo sforzo 😊”. Questo post ironico ma anche passivo aggressivo, ha ricevuto tantissimi like. In tanti hanno risposto scherzosamente al “divieto” (che di fatto divieto non ne è, e non è vero che si viene sanzionati per questo comportamento).

È piuttosto un consiglio, un monito: di fatto alzarsi per primi dal proprio posto, mentre l’aereo ancora si muove, non fa recuperare tempo. Si dovrà comunque attendere il proprio turno per scendere dall’aereo. Quindi il post di Ryanair ha comunque un senso, per quanto possa fare indignare. Infatti un utente ha risposto prontamente “Ci alziamo presto per non avere una trombosi visto gli spazi ridottissimi 🙂” ed in effetti anche questo è un interessante punto di vista e chissà che Ryanair non ne tenga conto!