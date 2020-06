Voli low cost: le offerte per le vacanze 2020, ecco dove andare: le occasioni per le località più belle.

Con la riapertura delle frontiere sono ripresi i viaggi all’estero anche verso le mete di vacanza. Dopo le prime graduali riaperture, con limitazioni su ingressi e obbligo di quarantena. Dal mese di luglio si potrà viaggiare più liberamente in Europa e verso le splendide destinazioni di Grecia e Spagna.

Tour operator, agenzie di viaggi e compagnie aeree ne stanno approfittando per promuovere viaggi verso le destinazioni più belle a prezzi scontati. Ecco dove andare in vacanza questa estate, le mete in offerta da non perdere.

Voli low cost: offerte per le vacanze 2020

Finalmente dopo le limitazioni agli spostamenti si può tornare a viaggiare liberamente in Italia e in gran parte dei Paesi europei. Se state progettando la vostra vacanza in qualche bella località, italiana o europea, soprattutto al mare, vi segnaliamo qui le offerte migliori. Occasioni da non lasciarsi sfuggire per l’estate 2020.

Tra i tour operator online che promuovono viaggi a prezzi scontati, segnaliamo il portale Volagratis.com che propone l’offerta speciale “Stravoli!“. In particolare, vengono offerti voli al prezzo minimo garantito verso luoghi da sogno, come capitali europee, mete esotiche, città orientali e tantissime altre destinazioni. L’offerta viene proposta durante tutto l’anno e in particolare per l’estate sono in promozione i viaggi verso meravigliose località di mare come Mykonos e Capo Verde, ma anche la nostra bellissima Trapani da cui raggiungere tutte le vicine splendide località balneari della Sicilia occidentale.

L’offerta “Stravoli!” prevede voli diretti e bagaglio in stiva incluso nel prezzo.

I voli in offerta diretti a:

Trapani da Milano Malpensa, volo diretto andata e ritorno, dal 24 al 31 agosto, da 224 euro.

da Milano Malpensa, volo diretto andata e ritorno, dal 24 al 31 agosto, da 224 euro. Mykonos da Milano Bergamo, volto diretto andata e ritorno, dal 3 al 10 agosto, da 386 euro.

da Milano Bergamo, volto diretto andata e ritorno, dal 3 al 10 agosto, da 386 euro. Capo Verde da Milano Bergamo, volo diretto andata e ritorno, dall’8 al 15 agosto, da 672 euro.

Sempre su Volagratis.com, poi, sono segnalati altri voli in offerta.

Con Wizz Air per:

Santorini da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 14 al 16 settembre, da 37 euro.

da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 14 al 16 settembre, da 37 euro. Zante da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 17 al 22 settembre, da 57 euro.

da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 17 al 22 settembre, da 57 euro. Tenerife da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 10 al 15 settembre, da 67,99 euro.

Con Ryanair per:

Palma di Maiorca da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 4 all’11 settembre, da 46,99 euro.

da Milano Malpensa, diretto andata e ritorno, dal 4 all’11 settembre, da 46,99 euro. Rodi da Roma Fiumicino, diretto andata e ritorno, dal 7 all’11 luglio, da 78,99 euro.

da Roma Fiumicino, diretto andata e ritorno, dal 7 all’11 luglio, da 78,99 euro. Barcellona da Milano Bergamo, diretto andata e ritorno, dal 29 al 31 luglio, da 80,99 euro

Altre offerte per l’estate 2020:

Segnaliamo, inoltre, altre offerte di voli low cost per le vacanze, dal portale Skyscanner.

Per Lisbona , da Milano Malpensa, un volo diretto andata e ritorno, con easyJet e Wizz Air, dal 3 all’8 luglio, da 101 euro. Da Roma Ciampino, un volo diretto andata e ritorno, dal 13 al 20 luglio, con Ryanair da 52 euro. Da Napoli, un volo diretto andata e ritorno, con Ryanair, dal 20 al 27 luglio, da 56 euro.

, da Milano Malpensa, un volo diretto andata e ritorno, con easyJet e Wizz Air, dal 3 all’8 luglio, da 101 euro. Da Roma Ciampino, un volo diretto andata e ritorno, dal 13 al 20 luglio, con Ryanair da 52 euro. Da Napoli, un volo diretto andata e ritorno, con Ryanair, dal 20 al 27 luglio, da 56 euro. Per Minorca , da Milano Malpensa, un volo diretto andata e ritorno, con Wizz Air, dal 12 al 18 luglio, da 20 euro. Da Verona, un volo diretto andata e ritorno, con Volotea, dal 5 al 12 luglio, da 55 euro. Da Napoli, un volo con uno scalo, andata e ritorno, con easyJet e British Airways, dal 25 al 30 luglio, da 201 euro.

, da Milano Malpensa, un volo diretto andata e ritorno, con Wizz Air, dal 12 al 18 luglio, da 20 euro. Da Verona, un volo diretto andata e ritorno, con Volotea, dal 5 al 12 luglio, da 55 euro. Da Napoli, un volo con uno scalo, andata e ritorno, con easyJet e British Airways, dal 25 al 30 luglio, da 201 euro. Per Corfù, da Milano Malpensa, un volo diretto andata e ritorno, con easyJet, dall’8 al 15 luglio, da 42 euro. Da Roma Fiumicino, un volo diretto andata e ritorno, con Ryanair, dal 19 al 26 luglio, da 52 euro. Da Napoli, un volo diretto andata e ritorno, con easyJet, dal 18 al 25 luglio, da 50 euro. Infine, da Bologna, un volo diretto andata e ritorno, con Ryanair, dal 21 al 28 luglio, da 62 euro.

