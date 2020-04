Offerte Volotea sui voli low cost per il dopo emergenza. Cosa bisogna sapere.

Le compagnie aeree low cost fremono per ripartire quando sarà finita l’emergenza della pandemia di Coronavirus con il divieto di spostamenti e viaggi e l’obbligo di isolamento. Non si conosce ancora quando sarà il momento in cui verranno allentate se non proprio eliminate le rigide regole di contenimento dei contagi. Per i viaggi, comunque, bisognerà aspettare più tempo.

Nel frattempo, le compagnie aeree si stanno organizzando per il futuro proponendo offerte sui propri voli low cost già per l’estate o per andare più sul sicuro per il prossimo settembre e per la stagione autunno inverno 2020/2021. Tra queste c’è anche low cost spagnola Volotea. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Quando torneremo a viaggiare dopo il Coronavirus

Offerte Volotea sui voli low cost per viaggiare dopo l’emergenza

Anche la compagnia aerea low cost Volotea sta pianificando il futuro e non rimane in attesa nonostante la flotta a terra a causa dello stop ai viaggi per la pandemia di Coronavirus. Con l’auspicio che a fase di emergenza finisca al più presto e che si possa pian piano tornare alla vita normale, anche se non sarà facile e non avverrà subito ma solo gradualmente, cominciano ad arrivare le offerte sui voli low cost per il periodo di ripresa dei viaggi.

Leggi anche –> Coronavirus, fine pandemia: cambieranno i viaggi in aereo

Compagnie come Ryanair hanno fermato a terra i propri aerei fino a giugno. Anche se le misure di contenimento dovessero essere rimosse a maggio è molto difficile che per quel periodo i voli riprendano come prima. Volotea, più ottimisticamente, ha voli in programmazione già da maggio, per voli interni in Italia. Mentre lancia offerte a partire da 19 euro sui propri voli per le località di vacanza, come la Sardegna e le isole della Grecia.

Le destinazioni sono sempre quelle della compagnia aerea spagnola, a cui si è aggiunto un potenziamento dei voli diretti a Olbia e Cagliari, a seguito della chiusura di Air Italy a inizio dello scorso febbraio, prima che scoppiasse il caos del Coronavirus. Volotea aveva programmato subito l’anticipo dell’apertura prevista a maggio del collegamento da Milano Bergamo a Olbia per il 10 aprile, nel weekend di Pasqua, ma l’epidemia ha stravolto i programmi. Comunque i collegamenti con la Sardegna aumenteranno, anche da parte delle altre compagnie low cost, quando riprenderanno i viaggi in aereo.

Per il momento, Volotea conferma le proprie offerte con biglietti a prezzi scontati per la prossima stagione estiva. Inoltre, offre la possibilità di apportare modifiche illimitate al proprio volo a tutti coloro che prenotano un biglietto presso la compagnia entro il 20 aprile, per volare fino al 15 luglio prossimo.

L’offerta iniziale prevedeva come scadenza il 6 aprile, poi prorogata al 20, per viaggi da fare tra aprile e giugno, ma è chiaro che non si tornerà a volare subito dopo Pasqua e che molto probabilmente le misure restrittive introdotte dal governo italiano verranno estese ulteriormente, forse fino ai primi di maggio. La stessa situazione si verificherà molto probabilmente anche negli altri Paesi europei: tutti stanno per prolungare le misure di contenimento anche nella seconda metà di aprile.

Leggi anche –> Viaggi post Coronavirus, operatori del settore: “Come negli anni ’50”

L’offerta di Volotea

Sul proprio sito web, Volotea spiega la propria offerta della quale approfittare prenotando un volo entro il 20 aprile 2020.

“Vogliamo che prenoti senza preoccupazioni, per questo nel nostro sito o nell’app potrai effettuare cambi illimitati per volare quando vuoi tu. In questo modo, se i tuoi programmi cambiano, non perderai i biglietti, dovrai solo pagare la differenza di tariffa, se applicabile“.

Pertanto, chi dovesse acquistare un volo per viaggiare nei prossimi mesi ma il divieto di viaggiare fosse prorogato potrà spostare il proprio volo più avanti (una possibilità che comunque dovrebbe essere sempre garantita dalla compagnia area in queste circostanze di forza maggiore, anche in base alle regole dell’aviazione civile). Non solo, a prescindere da quello che decideranno i governi europei, chi acquisterà un volo per maggio o giugno ma vorrà successivamente spostarlo di data, potrà sempre farlo, senza perdere il volo né pagare penali. Dovrà soltanto pagare la differenza tra il costo del volo già acquistato e quello del volo fissato in altra data nel caso in cui fosse maggiore.

Si legge ancora sul sito web di Volotea:

Per qualsiasi prenotazione di voli sul nostro sito o sull’app, confermata dall’11 marzo e fino al 20 aprile , per volare fino al 15 luglio 2020.

, per volare fino al 15 luglio 2020. Se cambi programma, potrai modificare la data del tuo volo senza nessun costo di cambio del volo .

. Per cambiare il tuo volo, basta accedere alla sezione “La tua prenotazione” sul sito o sull’app ed effettuare il cambio. Semplice!

Ricorda che puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima della partenza senza costi aggiuntivi , salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio.

, tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio. Questa offerta è indipendente dal nostro servizio Flex che, se aggiunto alla tua prenotazione, oltre a consentirti cambi illimitati, ti permette anche di trasformare la tua prenotazione in credito che potrai usare in seguito; con Flex inoltre puoi modificare il tuo volo fino a 4 ore prima della partenza.

Le altre offerte delle compagnie low cos dopo l’emergenza Coronavirus: