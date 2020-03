Voli low cost: EasyJet e le offerte per l’inverno 2020/2021. La compagnia aerea pensa già al dopo pandemia.

EasyJet guarda avanti, oltre l’emergenza della pandemia da Coronavirus, con l’auspicio che entro l’estate sia tutto finito. Così lancia le nuove offerte sui voli per la stagione invernale 2020/2021. Se i viaggi sono compromessi per tutta la primavera e molto probabilmente anche per buona parte dell’estate, dato che la pandemia sta scoppiando ora in Europa e ci vorranno mesi per contenerla, si spera che l’emergenza sia finita con l’arrivo del prossimo autunno e si possa riprendere a viaggiare.

La compagnia low cost EasyJet non vuole farsi trovare impreparato a lancia le sue offerte per il prossimo inverno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: da EasyJet offerte per l’inverno 2020/2021

Le flotte delle compagnie aree sono costrette a rimanere a terra a causa del blocco dei viaggi per l’epidemia di Coronavirus, che dopo aver colpito duramente l’Italia si sta allargando anche agli altri Paesi europei. Nulla vieta però di pensare al dopo, anzi è necessario, sia per organizzare le attività sia anche per non deprimerci e iniziare a progettare il futuro.

Pertanto, visto che la stagione primaverile è andata e quella estiva è a rischio, possiamo iniziare a pensare a quella autunnale/invernale. EasyJet non si è voluta far trovare impreparata e ha lanciato la sua offerta per i voli dell’inverno 2020/2021 (la stagione aerea invernale va da ottobre a febbraio).

L’offerta di voli low cost di EasyJet parte dal prezzo di 39,60 euro (a tratta), ma si trovano anche voli a prezzi più bassi di poco più di 30 euro. Il periodo di validità è per viaggi dal 25 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021. I biglietti sono già in vendita sul sito web ufficiale di EasyJet.

Inoltre, chi vuole effettuare una prenotazione e la vuole modificare potrà decidere di spostarla fino a febbraio 2021.

La compagnia aera, infatti, comunica di non applicare i costi per il cambio prenotazione, per cui si può modificare la data e/o la destinazione dei voli senza costi per il cambio.