Ryanair lancia le offerte sui voli low cost per partire a settembre 2020. Cosa bisogna sapere.

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair lancia le offerte su suoi voli per settembre. L’iniziativa che guarda al futuro del dopo pandemia di Coronavirus, quando si spera che se non il virus in sé quantomeno l’emergenza sia passata. Ne avremo, infatti, almeno fino all’estate, perché al di fuori dell’Italia, i contagi si stanno diffondendo e moltiplicando in questo momento e l’epidemia durerà ancora a lungo. È bene però cominciare a progettare il futuro per farsi trovare pronti, quando l’emergenza sarà finita, si spera presto.

Anche quando sarà terminata la quarantena è molto difficile che i viaggi riprenderanno subito, perché molto probabilmente anche quando torneranno alla vita normale ai cittadini sarà ancora raccomandato o obbligato di evitare gli assembramenti. Pertanto, la partecipazione ad aventi, la frequentazione di luoghi affollati e i viaggi su mezzi di trasporto con molte persone saranno ancora limitati per lungo tempo. Sono attività che riprenderanno gradualmente e con molte limitazioni per un periodo lungo.

Leggi anche –> Coronavirus, come avere rimborso hotel, treni e aerei

Se la primavera e molto probabilmente l’estate saranno compromesse, nulla vieta almeno di sperare che si possa viaggiare alla fine dell’estate e a inizio autunno.Così le compagnie aeree si stanno organizzando. Di seguito vi segnaliamo le offerte di Rayair per volare a settembre.

Ryanair: offerte sui voli low cost per settembre 2020

Costretta a tenere a terra tutta la sua flotta fino a giugno, una decisione inevitabile, presa a causa del dilagare dell’epidemia di Coronavirus in Europa, la compagnia aerea low cost Ryanair comunque non si ferma e inizia a progettare i voli e le offerte per il dopo emergenza, sperando che finisca presto.

Sul suo sito web la compagnia irlandese lancia le offerte sui suoi voli low cost per viaggiare nel mese di settembre, con prezzi che vanno da 39,99 euro a tratta, ma come sempre con voli anche a prezzi inferiori. Ad esempio un volo in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo diretto a Vienna al prezzo di 14,99 euro (sola andata). Mentre da Roma Fiumicino parte un volo per Vienna sempre a 24,99 euro.

Le offerte di voli low cost si esauriscono subito, quindi conviene approfittare se state programmando un viaggio per fine estate. Vi ricordiamo che al costo dei biglietti in offerta vanno aggiunti anche quello del viaggio di ritorno, che sebbene più costoso può comunque essere scontato, e quello per il bagaglio a mano, che come sapete è a pagamento da novembre 2018.

Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità, avverte la compagnia aerea e si applicano termini e condizioni. Le offerte sui voli low cost sono valide per viaggiare dal 01/09/20 al 30/09/20. Trovate tutte le informazioni utili sul sito web ufficiale di Ryanair.

Leggi anche –> Voli low cost: EasyJet lancia le offerte per l’inverno 2020/2021