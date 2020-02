San Valentino 2020 alle terme e spa: le offerte per le coppie da prendere a volo.

Ci stiamo avvicinando al weekend di San Valentino 2020 e se state ancora cercando un posto dove festeggiare, una serata o un weekend alle terme e spa può fare al caso vostro. Numerosi stabilimenti termali e centri benessere organizzano iniziative dedicate alle coppie e offrono pacchetti su misura per un San Valentino dedicato alla cura del corpo, al relax e al romanticismo. Vengono proposti percorsi in acqua, trattamenti estetici accompagnati a cene a lume di candela e soggiorni in albergo. Dovete fare solo la vostra scelta tra le tante offerte, a seconda delle vostre preferenze. Noi qui vi segnaliamo alcune delle offerte imperdibili per trascorrere un romantico San Valentino 2020 alle terme.

San Valentino 2020 alle terme e spa: le offerte

Ci stiamo avvicinando a San Valentino 2020. Il 14 febbraio, giorno dedicato al santo protettore degli innamorati e di conseguenza della festa a loro dedicata, sarà di venerdì quindi l’occasione perfetta per un intero weekend da dedicare al romanticismo. Tante sono le attività da fare e le iniziative in programma: dal weekend sulla neve alla cena in un ristorante romantico, dal viaggio in una capitale europea al soggiorno in un borgo pittoresco. Tante sono anche le iniziative, gli eventi e le rassegne dedicate agli innamorati. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Qui vi proponiamo di trascorrere un weekend o anche solo una serata alle terme e spa, con tante occasioni di pacchetti decicati. Dovete fare solo la vostra scelta. Ecco le offerte da prendere subito, segnalate sul portale www.benessereviaggi.it.

Portese di San Felice del Benaco, Lago di Garda. Hotel Villa Luisa: offerte vista Lago e Spa illimitata per una fuga romantica o per una pausa di relax. Da 79 euro.

Artimino – Carmignano, Firenze. Tenuta Artimino: 1 notte Love & Wellness con Soggiorno, degustazione di vini, accesso alla Spa e…1 massaggio di coppia. Da 79 euro a coppia

Rumo, Val di Non. Hotel Margherita. In Trentino un’atmosfera romantica da condividere in coppia: 1 Massaggio, Centro Benessere “Le Maddalene”: Piscina di acqua salina interna-esterna piacevolmente riscaldata fino a 32°C con idromassaggio, Mondo delle Saune. Da 87,5 euro.

Rimini, Riviera adriatica. Hotel National, soggiorno con prima colazione a buffet dolce e salato, cena romantica a lume di candela, Percorso relax Oasi del Benessere con sauna, bagno turco, Vasca idromassaggio. Da 97,5 euro.

Abano Terme, Padova. Hotel Firenze Terme. Fuga romantica di 1-2 giorni in pensione completa, piscina termale coperta e scoperta comunicanti con lettini idromassaggio, cascate cervicali e idrobike, Social Spa con Oasi dei Vapori. Massaggio. Da 100 euro.

Tivoli Terme, Roma. Victoria Terme Hotel per un soggiorno romantico di una notte, con 1 Ingresso giornaliero all’area wellness interna “Le Vie del Benessere”, con sauna, bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax, angolo delle tisane e piccoli snack (Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto). Da 130 euro.

Montecatini Terme, Pistoia. Columbia Hotel & Spa: 1-2 notti con cena degustazione a lume di candela, 3h di percorsi benessere “Emozioni di benessere” e “Ocean evasion“, 2 Piscine e mondo delle saune. Da 149 euro