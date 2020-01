San Valentino all’agriturismo 2020: offerte da non perdere per un soggiorno romantico. Tutte le info utili.

Dopo la pausa natalizia, il mese di gennaio è dedicato alla programmazione dei viaggi per il nuovo anno, tra settimane bianche e weekend sulla neve, viaggi al caldo verso mete esotiche (sebbene qui non faccia poi così freddo!), weekend alla scoperta di città d’arte, borghi storici e nuove mostre. Tra tutti i programmi di viaggio non possono mancare quelli per San Valentino. La festa degli innamorati del 14 febbraio quest’anno sarà di venerdì, dunque l’occasione giusta per organizzare un weekend romantico.

Tra le proposte da non lasciarsi sfuggire per San Valentino c’è quella di un bel weekend romantico in un agriturismo immerso nella bellezza della campagna italiana e della tranquillità ovattata dell’inverno. Sono già uscite numerose offerte che vi proponiamo di seguito. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Leggi anche –> San Valentino 2020: le location perfette per la proposta di fidanzamento

San Valentino all’agriturismo 2020: le offerte imperdibili

Un’ottima idea per festeggiare San Valentino è quella di un romantico weekend circondati dalle bellezze e dalla tranquillità della natura con un soggiorno in agriturismo. Il territorio italiano ha un’offerta pazzesca di agriturismi, ospitati spesso in antichi casolari, circondati da un paesaggio da togliere il fiato. Perfino il luogo più remoto e isolato ha i suoi tesori da offrire, in termini di natura e cultura. Dalle località più conosciute a quelle più sperdute, dalle colline e montagne alle valli. Un territorio ricchissimo, dove concedersi una pausa di relax, ma anche attività sportive e visite culturali.

Ecco alcune offerte per un soggiorno di San Valentino all’agriturismo per il 14 febbraio 2020. Le segnalazioni vengono dal portale Agriturismi.it.

Casa vacanze in campagna Tenuta Quadrifoglio – TOSCANA

Via Camporbiano 20, 50050 Gambassi Terme (Firenze)

La Tenuta Quadrifoglio sorge in una fantastica posizione nel centro della campagna Toscana. Si trova infatti a 10 km dalle cittadine di San Gimignano e Certaldo, a circa 15 km da Volterra e nelle vicinanze delle principali città d’arte toscane. Grazie ad attenti ed accurati lavori di restauro il casolare è stato trasformato in una moderna Casa Vacanze con 4 appartamenti, molto graziosi e confortevoli.Inoltre una parte del vecchio casolare è stata adibita ad Affittacamere dove sono disponibili 5 camere matrimoniali. Le camere sono ampie ed arredate con gusto tradizionale.La villa ospita due grandi saloni ed una terrazza panoramica, mentre oltre la grande piscina esterna si trova il nuovo Residence “Quadrifoglio” 4 chiavi. La struttura dispone di 10 appartamenti tutti con ingresso indipendente.

Offerta per San Valentino in Toscana

Tipologia: Romantico

Trattamento: Solo Pernottamento

A partire da: Venerdì 14 Febbraio 2020

Valida fino al: Domenica 16 Febbraio 2020

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo: 108 euro per la stanza

Leggi anche –> San Valentino 2020 low cost: dove festeggiare gratis

Agriturismo Bonello – TOSCANA

Strada Provinciale 146, 53026 Pienza (Siena)

Podere Bonello è un agriturismo situato a Pienza (Siena) nella campagna toscana, con vista sulla Riserva Naturale della Val d’Orcia. Offre comfort, tranquillità a stretto contatto con la natura. Sono a disposizione dei clienti piscina, centro wellnes (SPA), ristorante. Gli appartamenti e le camere sono ampi e confortevoli, sono a disposizione dei clienti una piscina e mountain bike per escursioni. A breve distanza: Montepulciano, Pienza, Siena, Arezzo, Perugia, Lago Trasimeno, Lago di Bolsena, Monte Amiata.

Offerta San Valentino 2020

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

A partire da: Venerdì 14 Febbraio 2020

Valida fino al: Domenica 16 Febbraio 2020

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo: 110 euro a persona

Agriturismo Biologico Pieve Del Colle Fattoria Didattica – MARCHE

Via Pieve Del Colle, 1, 61049 Urbania (Pesaro E Urbino)

Azienda agricola biologica a conduzione familiare che gestisce due attività: agricola e agrituristica. Offre ristorazione, alloggio, piscina, fattoria didattica, parco giochi, corso i erbe selvatiche, laboratori per bambini e adulti, corsi di cucina, convenzioni con centro benessere e maneggio. La produzione agricola comprende: ortaggi, frutta, cereali, legumi, uva, semi vari, tartufi, legna. Si allevano maiali, agnelli, polli, oche, conigli e piccioni, vitelli. Le attività della Fattoria Didattica comprendono una visita guidata gratuita per gli ospiti e diversi laboratori. Tra le altre attività: corsi di cucina, corsi di erbe selvatiche. Noleggio biciclette. Piscina in costruzione. Parco Giochi nuovo nuovo. Convenzioni con guide naturalistiche, con un centro benessere e con un maneggio, con pannelli Solari per riscaldare l’acqua. L’Agriturismo “Pieve del Colle” è ospitato da una casa colonica del 1734, restaurata nel 2001. Restaurando la casa ne sono stati conservati i materiali originali, i soffitti sono di pianelle e legno, i pavimenti quasi sempre costituiti di vecchi mattoni fatti a mano, le mura contengono pietre, mattoni, coppi, pianelle ecc. secondo l’uso della edilizia rurale del passato, il tetto è fatto con i vecchi coppi dal caratteristico colore rosso bruno.

Offerta per l’inverno e per il periodo di San Valentino

Tipologia : Biologico

Trattamento: Mezza pensione

A partire da: Lunedì 6 Gennaio 2020

Valida fino al: Martedì 31 Marzo 2020

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo: 124 euro a persona

Leggi anche –> San Valentino 2020, le terme dove andare per un weekend romantico in Italia

Agriturismo Case Perrotta – SICILIA

Via Andronico 2, 95010 Sant’Alfio (Catania)

Immerso nelle verdi campagne sui fianchi dell’Etna, sede un tempo di un convento dei monaci Benedettini, l’agriturismo Case Perrotta offre ospitalità a quanti desiderano trascorrere le loro vacanze in totale relax, in un ambiente rustico, senza rinunciare al comfort e alla qualità. Le dieci ampie stanze, dislocate tra la Casa e il Palmento, sono arredate in perfetto stile siciliano e alcune di esse offrono agli ospiti degli spazi all’aperto privati, come una terrazza, dalla quale poter godere di una splendida vista sulla costa siciliana orientale, e un cortile. Tutti gli ospiti possono comunque dedicarsi alla lettura di un buon libro o a una chiacchierata accompagnata da un bicchiere di vino rosso nello spazioso giardino, riservato interamente alle camere. L’agriturismo biologico Case Perrotta è dotato di un ristorante che vanta un’esperienza ventennale in specialità culinarie tipiche della Sicilia Orientale. Case Perrotta è inoltre una rinomata azienda agricola, famosa per la produzione di un Olio Extravergine di Oliva di finissima qualità, vincitore di numerosi riconoscimenti locali ed internazionali, e della Ciliegia dell’Etna DOP.

Offerta soggiorno romantico in agriturismo

Tipologia : Romantico

Trattamento: Mezza pensione

A partire da: Giovedì 9 Gennaio 2020

Valida fino al: Giovedì 31 Dicembre 2020

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo: euro 70 a persona

Casa vacanze in campagna alle Vecchie Querce – ABRUZZO

Frazione San Pio, Via Costarella, 5, 67020 Fontecchio (L’Aquila)

Case vacanza immersa nel verde del Parco naturale Sirente Velino, il fascino del passato unito alle comodità del presente negli 8 appartamenti indipendenti ristrutturati e arredati in 3 antichi edifici rurali nel piccolo borgo medievale di S. Pio di Fontecchio (km. 25 da l’aquila), composti da soggiorno con angolo cottura, 1-3 camere letto, bagno; completi di biancheria, tv, asciugacapelli, termoautonomi. Ampi spazi esterni alberati e attrezzati con tavolinetti e poltrone, ombrelloni e barbecue al servizio degli appartamenti. A disposizione degli ospiti mountain bike, tavolo da ping pong, attrezzature per il tiro con l’arco, l’orienteering, il lancio del boomerang. Per i ragazzi scivoli, altalene, piscina. Punto di appoggio ideale per andare alla scoperta del cuore verde dell’Abruzzo e delle sue mille bellezze naturali e artistiche.

Offerta per San Valentino in un borgo incantato

Tipologia : Romantico

Trattamento: Solo pernottamento

A partire da: Venerdì 14 Febbraio 2020

Valida fino al: Domenica 16 Febbraio 2020

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo: 100 euro per l’appartamento