San Valentino 2020 low cost: dove festeggiare gratis

Idee e consigli per celebrare San Valentino 2020 low cost o gratis: dove andare e come fare.

San Valentino 2020 è una di quelle feste che non tutti amano. C’è chi sostiene che questa festività sia stata creata praticamente ad hoc per spendere soldi. Chi invece sostiene, giustamente viene da dire, che l’amore deve essere celebrato ogni giorno, non solo a San Valentino. Eppure la famigerata festa degli innamorati ogni anno attira moltissime persone. C’è chi cerca di partire per un weekend romantico, chi invece vuole semplicemente concedersi una cena fuori o chi ancora vorrebbe festeggiare senza spendere troppo. Come si fa a festeggiare San Valentino 2020 low cost o ancora meglio, gratis? Un modo c’è!

Come festeggiare San Valentino 2020 gratis o low cost

Se non avete grandi velleità per questo San Valentino 2020 e con la vostra metà avete deciso di regalarvi l’amore sincero e puro, senza troppi orpelli ecco qualche consiglio per festeggiare low cost o gratis.

Mangiare in un locale per voi importante: siamo certi che ogni coppia abbia un posticino low cost dove andare a mangiare quando i soldi scarseggiano, ma non si ha voglia di cucinare. Oppure un bar dove vi siete conosciuti e avete preso il primo caffè o aperitivo insieme. Quello è il posto giusto!

Passeggiata nei luoghi del vostro amore: un’idea carina per festeggiare San Valentino 2020 gratis è quella di organizzare una passeggiata come se fosse una sorta di viaggio nei luoghi del cuore. Portate la vostra metà a rivivere l’emozione del primo bacio nel luogo dove è avvenuto per esempio e inserite tutte le altre destinazioni che hanno per voi un significato importante.

Trekking: se siete sportivi e sapete che c’è un particolare sentiero dedicato agli innamorati, come la Passeggiata dell’Amore in Liguria, perchè non regalarsi una giornata sportiva, forse un po’ stancante, ma fuori dal comune per questo San Valentino 2020?

Idee di viaggio low cost per San Valentino 2020

Se invece volete andare via per qualche giorno, per risparmiare a San Valentino il consiglio è quello di monitorare offerte e proposte che molte compagnie aeree o alberghi fanno. Il periodo di febbraio è infatti praticamente solo all’insegna di questa festività e cercare di trovare uno sconto non è così improbabile. Certo, dovete tenere a mente che oltre ai costi relativi all’albergo o allo spostamento poi ci sono i costi vivi relativi al mangiare e uscire nel luogo o nella città che avete scelto di visitare. In ogni caso, i prezzi sono sicuramente ridotti rispetto agli altri momenti dell’anno.