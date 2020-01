San Valentino 2020: le location perfette per la proposta di fidanzamento

Le mete perfette per chiedere la mano alla vostra metà in occasione di San Valentino 2020.

Manca ancora un mese circa a San Valentino 2020, ma ci sono delle date che possono avere un significato particolare per alcuni di noi. Se infatti per questa festa degli innamorati in arrivo, avete deciso che sarà il giorno giusto per chiedere alla vostra metà di fidanzarsi ufficialmente e di convolare poi a giuste nozze è importante trovare la location giusta. La domanda “Vuoi sposarmi” è quella che le donne attendono con maggior ansia di sentirsi fare. Nonostante sia sicuramente difficile ed emotivamente provante da fare, è anche molto importante. Quindi vediamo insieme quali sono le location perfette per fare la proposta di matrimonio o di fidanzamento a San Valentino 2020.

Le mete perfette per la proposta di fidanzamento

Ogni uomo o donna che vuole chiedere alla propria metà di unirsi in matrimonio sa benissimo che è importante tutto. Dalla serata, passando per la location e per cosa mangiare. Se per San Valentino 2020 avete deciso di andare in vacanza e, proprio durante le ferie, fare la proposta avrete bisogno della giusta location.

Parigi : inutile anche solo stare a sprecare tempo per spiegare il motivo per cui questa città è al top. La meta romantica per eccellenza, Parigi, la Ville Lumière è una sorta di quadro vivente. Ogni angolo è bellissimo, illuminato alla perfezione e sicuramente offre scorci di pregio, a prescindere dalla situazione movimentata per via degli scioperi che sta vivendo in questi mesi.

: inutile anche solo stare a sprecare tempo per spiegare il motivo per cui questa città è al top. La meta romantica per eccellenza, Parigi, la Ville Lumière è una sorta di quadro vivente. Ogni angolo è bellissimo, illuminato alla perfezione e sicuramente offre scorci di pregio, a prescindere dalla situazione movimentata per via degli scioperi che sta vivendo in questi mesi. Bali: nell’immaginario di tutti questa meta è una sorta di paradiso terrestre e, oggettivamente, la realtà non è così diversa dalla fantasia. I paesaggi sono bellissimi e spettacolari. Le spiagge sembrano uno sfondo del cellulare e potrete scegliere come location un romantico tramonto al mare, oppure il mistico fascino di un tempio.

Polinesia : sulla stessa linea di Bali anche questa location è una di quelle mete che vi permetterà di incastonare il vostro momento speciale in un contesto unico, una cornice spettacolare fatta di paesaggi da sogno, spiagge e mare cristallini dove tuffarsi, fare immersione e perché no, fare la proposta anche sott’acqua.

: sulla stessa linea di Bali anche questa location è una di quelle mete che vi permetterà di incastonare il vostro momento speciale in un contesto unico, una cornice spettacolare fatta di paesaggi da sogno, spiagge e mare cristallini dove tuffarsi, fare immersione e perché no, fare la proposta anche sott’acqua. Kyoto: una meta molto particolare, forse fuori dall’immaginario classico delle città romantiche per San Valentino 2020. Eppure questa città è ricca di templi, di antiche Geishe che passeggiano per le vie con la loro immutata eleganza, alberi fioriti, lunghi camminamenti romantici su ponti e piccoli laghetti.