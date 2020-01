San Valentino 2020, le terme dove andare per un weekend romantico in Italia

San Valentino 2020, le terme dove andare per un weekend romantico in...

Dove andare a San Valentino 2020 per un weekend romantico: le terme più belle d’Italia.

Manca un mese a San Valentino 2020, ma non è mai troppo presto per iniziare a pensare dove trascorrere il 14 febbraio. Se avete intenzione di regalare al vostro partner un soggiorno romantico, molto probabilmente una location da sogno per un weekend di San Valentino indimenticabile potrebbero essere le terme. Tra le mete romantiche per la festa degli innamorati, l’Italia ha molte opzioni a vostra disposizione. Il relax e il romanticismo in queste location non mancano e grazie alla grande varietà di stabilimenti termali, spa e centri benessere c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Quali terme scegliere per San Valentino 2020?

Dove andare per festeggiare in modo romantico San Valentino 2020 allora? Le terme in Italia sono tantissime e basta saper scegliere.

vicino a Viterbo troverete una zona ricca di stabilimenti termali nostrani perfetti per un weekend romantico per San Valentino 2020. La grande piscina all’aperto, chiamata Vasca Monumentale richiede un piccolissimo contributo economico per entrare. Il resto del romanticismo sta a voi, ma già la location state tranquilli che fa il 90%. Bagno di Romagna: Ci spostiamo nell’entroterra romagnolo, nella provincia di Cesena. Qui trovate tante vasche all’aperto ricche di acque termali, ma il centro benessere a poca distanza mette a disposizione anche trattamenti personalizzati, una spa con la sauna e ovviamente una location naturale bellissima.