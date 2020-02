In treno al Carnevale di Fano 2020: l’offerta di Trenitalia da non perdere, con sconti per bambini e ragazzi. Le informazioni utili.

Si avvicina il periodo delle celebrazioni di Carnevale 2020, con tanti eventi, spettacoli, feste e le tradizionali sfilate dei carri allegorici. Da Nord a Sud sono tante le città e anche i piccoli centri che organizzano manifestazioni, insieme ovviamente alle storiche città del Carnevale come Venezia. Tra queste segnaliamo anche Fano, cittadina delle Marche affacciata sul Mare Adriatico che organizza un carnevale antichissimo, il più antico documentato d’Italia, risalente al 1347.

Nel 1450, come da Statuto comunale, i festeggiamenti per il carnevale furono proclamati come necessari dai Malatesta, signori di Rimini e di Fano. Dalle antiche celebrazioni, poi, si è arrivati ai giorni nostri e alle sfilate dei carri allegorici con i pupazzi in cartapesta realizzati dai maestri artigiani della città.

La maschera tradizionale del Carnevale di Fano è detta, in dialetto, “El Vulón” e rappresenta la caricatura del personaggio più in vista della città, che apre la sfilata dei carri e poi viene arsa in un falò la sera di Martedì Grasso. Nel corteo dei carri allegorici c’è anche quello della “musica arabita” (musica arrabbiata in dialetto), una buffa banda di musicisti che suona oggetti di uso comune, come pentole e coperchi, insieme a veri strumenti musicali.

Durante la sfilata dei carri allegorici c’è il Getto, ovvero il lancio dei dolciumi alla popolazione, per raccogliere i quali vengono distribuiti al pubblico enormi coni di cartone, che vengono alzati al passaggio dei carri. Dai gruppi mascherati vengono lanciate gran quantità di caramelle, cioccolatini e altre golosità, spesso creando scompiglio tra gli spettatori, per un totale di ben 180 quintali.

Chi volesse raggiungere Fano nei giorni delle sfilate dei carri allegorici – nelle domeniche del periodo di Carnevale – può viaggiare a bordo dei treni regionali di Trenitalia con biglietti a prezzi scontati per bambini e ragazzi. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla promozione.

In treno al Carnevale di Fano 2020: offerta Trenitalia

Si rinnova anche per quest’anno la collaborazione tra il Carnevale di Fano e Trenitalia, con i treni regionali per raggiungere la città di Fano. Le sfilate dei carri allegorici si terranno nella città marchigiana nelle domeniche 9, 16 e 23 febbraio. In questi giorni trovate diversi treni regionali da Nord e da Sud per raggiungere Fano. Le partenze sono da Ancona per chi viene da Sud e da Rimini per chi arriva da Nord.

Il vantaggio, poi, è che la stazione ferroviaria di Fano è a pochi passi dall’ingresso del corso mascherato.

Sulla pagina dedicata all’offerta del sito web di Trenitalia trovate gli orari dei treni regionali per Fano.

L’occasione per cui approfittare del viaggio in treno è l’offerta per famiglie e ragazzi. Infatti, i ragazzi fino a 12 anni non compiuti viaggiano con il 50% di sconto sulla tariffa ordinaria del biglietto. I bambini fino a 4 anni non compiuti viaggiano gratis se accompagnati da un adulto pagante.

Le informazioni sul Carnevale di Fano 2020 sul sito web ufficiale della manifestazione: www.carnevaledifano.com

