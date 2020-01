Sanremo 2020, spunta il caso Elettra Lamborghini: cover “irregolare”

Si avvicina Sanremo 2020 e aumentano tensione e polemiche. L’ultima riguarda la cover scelta da Elettra Lamborghini che sarebbe irregolare.

Sebbene non sia una novità, il cammino verso il Festival di Sanremo 2020 è stato accompagnato da numerose critiche. La prima ha riguardato la scelta delle donne che avrebbero accompagnato Amadeus sul palco dell’Ariston, con alcune protagoniste della nostra tv che hanno criticato la possibile scelta di Diletta Leotta. Quindi si è passati a quelle per le parole che il conduttore ha pronunciato nel presentare una delle vallette: Francesca Sofia Novello.

Il direttore artistico ha detto sulla valletta che apprezza la sua capacità di stare accanto ad un campione tanto amato come Valentino Rossi pur rimanendo un passo indietro. Insomma ne apprezza la discrezione ed il fatto che non utilizzi la fama del fidanzato per farsi strada nel mondo dello spettacolo. La sua frase però è stata fraintesa, generando una dura reazione. Alle polemiche ha risposto con eleganza Amadeus e successivamente anche sua moglie.

Sanremo, caso Elettra Lamborghini: cover irregolare

A queste polemiche si sono poi aggiunte quelle tradizionali sul cachet degli ospiti e sulle esclusioni di cantanti celebri. Insomma per Amadeus questo Sanremo è stato un battesimo con il fuoco e deve ancora andare in onda. L’ultima polemica, sebbene non ancora cavalcata dalla massa, riguarda la cover scelta da Elettra Lamborghini. I cantanti in gara, infatti, hanno il compito di scegliere una canzone presentata da altri artisti durante le precedenti edizioni e di reinterpretarla insieme ad un ospite a loro scelta. Elettra ha scelto ‘Non succederà più‘ di Claudia Mori. La canzone, però, non è stata presentata a Sanremo, ma semplicemente cantata dalla Mori in qualità di ospite. Insomma la scelta non dovrebbe rientrare tra quelle possibili, dunque la Lamborghini potrebbe essere costretta a cambiare cover.