Sanremo 2020 | Amadeus | “Se non capite quel che dico…”

A Sanremo 2020 Amadeus deve affrontare le prime polemiche: lui risponde con eleganza con un post comparso sul suo profilo Instagram.

Amadeus alza la voce e risponde ai tanti detrattori usciti fuori, anche in maniera inaspettata, nei suoi confronti. Il conduttore tv è atteso dalla grossa sfida rappresentata da Sanremo 2020, del quale sarà presentatore e direttore artistico.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020, il “pentimento” di Fiorello: “Chi me l’ha fatto fare…” VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Buona giornata🙃 #quantoèvero #lagentequandononcapisceinventa #blablabla Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:46 PST

Su Instagram il navigato volto televisivo scrive: “Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci”. Parole che sono da riferire alla presenza di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che farà parte del folto cast di donne che si alterneranno ogni sera sul palco dell’Ariston. Le sue dichiarazioni sulla ragazza sono state fraintese.

LEGGI ANCHE –> Sanremo: chi sono le 11 donne di Amadeus – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sanremo 2020, fraintese le parole di Amadeus su Francesca Sofia Novello

Lui ha voluto dire in conferenza stampa che la Novello “ha la capacità di stare quotidianamente accanto ad un grande uomo restando un passo indietro”. Magari a voler dire che la sua presenza è importante pur non manifestandosi in maniera diretta nelle scelte del campione di motociclismo. Poi però c’è dell’altro. Proprio la Novello è stata protagonista di una gaffe che riguarda il vincitore del Festival del 2019. Si tratta di Mamhood, come noto. Che lei ha confuso con “Mohamed”.

LEGGI ANCHE –> Sanremo | Teresa De Santis rimossa da Rai 1, il Festival resta senza guida