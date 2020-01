Temptation Island, Andrea e Jessica l’annuncio: bebè in arrivo – VIDEO

Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello potrebbero presto fare l’annuncio: bebè in arrivo, l’indizio su Instagram.

Li abbiamo imparati a conoscere in estate, durante l’edizione Nip di Temptation Island. Loro sono Jessica Battistello e Andrea Filomena. La coppia entro nel reality show in piena crisi. I due stavano insieme da due anni e mezzo e convivono ad Abano Terme.

Leggi anche –> Temptation Island, chi sono Jessica e Andrea: età, vita privata, foto, lavoro

In mezzo si era messo il tentatore Alessandro Zarino e Jessica aveva lasciato insieme a lui la trasmissione. Ma a quanto pare tra i due è durata davvero poco.

Leggi anche –> Temptation Island, Andrea su Jessica: “Amore? Ancora è presto” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Non solo: Andrea e Jessica, dopo essersi detti “basta”, sarebbero poi tornati insieme ed ecco arrivare anche un clamoroso indizio su una presunta gravidanza. Facciamo un passo indietro: nella coppia – dopo l’infuocato falò di Temptation Island – c’è stato prima un riavvicinamento, poi le voci di un nuovo inizio a fine ottobre.

Infine, la conferma che sarebbero tornati insieme. A questa adesso si potrebbe aggiungere anche la notizia di un bebè in arrivo. Ma sarà vero? Jessica, pochi finiti fa, ha scritto sul suo profilo Instagram che a breve lei e il suo compagno Andrea dovranno fare spazio al piccolo in arrivo. Nessun riferimento diretto a una gravidanza, ma si sa che in questi casi la fantasia viaggia molto più in là di un semplice messaggio.