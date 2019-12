Offerta di Natale di Italo: in treno ad alta velocità a metà prezzo. Tutto quello che bisogna sapere.

Con l’avvicinarsi delle vacanze di Natale si moltiplicano le offerte di sconti sui viaggi, tra last minute e altre promozioni. Sui voli in cui sono liberi ancora dei posti, vengono offerti biglietti super scontati per riempire gli aerei. Inoltre sono ancora disponibili numerosi pacchetti di viaggio all inclusive.

Se invece amate viaggiare in treno, allora dovete tenere d’occhio le offerte, proposte proprio per il giorno di Natale, dalle principali società ferroviarie. Dopo l’offerta di Trenitalia che via abbiamo già segnalato, con la Speciale 2X1 estesa a mercoledì 25 dicembre, arriva ora l’offerta di Italo, con sconti del 50% sui treni ad alta velocità per lo stesso giorno. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla promozione.

Offerta di Natale di Italo: treno ad alta velocità a metà prezzo

Non è comune viaggiare in treno il giorno di Natale. Solitamente ci si sposta nei giorni precedenti, nei viaggi di ritorno a casa dai luoghi di lavoro o studio e, solitamente, già alla Vigilia si è a casa. Può capitare tuttavia di mettersi in viaggio il 25 dicembre per raggiungere la casa di parenti e amici per il pranzo di Natale. Se non si devono percorrere lunghi tragitti si prende l’automobile, ma se la strada è più lunga e ci si deve spostare tra città, piuttosto che mettersi alla guida, spendere per la benzina e pagare l’autostrada, può essere molto più comodo e meno costoso viaggiare in treno. Soprattutto se per il giorno di Natale vengono venduti biglietti con forti sconti.

Pertanto se dovete spostarvi tra una città e l’altra, come Bologna e Milano, Roma e Napoli, o anche per tragitti più lunghi e comunque per destinazioni servite dall’alta velocità, ecco che una valida opzione di viaggio è quella di spostarsi con il treno.

Vi abbiamo già segnalato l’offerta Speciale 2X1 di Trenitalia, con la quale solitamente si viaggia il sabato pagando un unico biglietto per due persone e che è estesa in via eccezionale anche a mercoledì 25 dicembre. In questo stesso giorno, tuttavia, potete viaggiare a prezzi scontati anche con Italo, il treno ad alta velocità della società Ntv.

L’offerta, in questo caso, prevede uno sconto sul biglietto del treno del 50%. La possibilità dunque di viaggiare a metà prezzo. Lo sconto si applica sulla Tariffa Flex, l’offerta è soggetta a disponibilità, per cui conviene affrettarsi a comprare il biglietto se volete trovare posto sul treno che avete in mente di prenotare. Inoltre, va ricordato che l’offerta una volta acquistata non è modificabile né rimborsabile.

Offerte di Italo: gli altri sconti a Natale

Non finisce qui, oltre ai biglietti dimezzati per viaggiare con i suoi treni ad alta velocità il 25 dicembre, Italo prevede altri sconti durante il periodo natalizio. Infatti sono in offerta biglietti a partire da 9,90 euro a tratta su alcune tratte servite dalla compagnia ferroviaria e indicate sul sito web ufficiale. L’offerta vale sia per i biglietti per viaggiare subito, durante il periodo Natalizio e anche più avanti nel mese di gennaio. Anche in questo caso dovete affrettarvi per trovare i posti per il periodo e la tratta desiderati. Anche in questo caso l’offerta è soggetta a disponibilità, inoltre si applica ad acquisti in Ambiente Smart e per tariffe Low Cost (modificabile ma non rimborsabile) ed Extra (non modificabile e non rimborsabile).

I biglietti di Italo treno si acquistano sia da desktop che da mobile, tramite la App Italo per Ios e Android, oppure presso le biglietterie presenti nelle stazioni ferroviarie, le agenzie di viaggi o in alternativa tramite il servizio Pronto Italo 060708, il call center attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 23.00 (al costo telefonico di una chiamata su rete fissa e senza costi aggiuntivi per il servizio di vendita).

Ulteriori informazioni più dettagliate sono sul sito web ufficiale di Italo: www.italotreno.it

Le tratte ferroviarie di Italo Treno:

Milano – Roma

Napoli – Roma

Roma – Firenze

Roma – Venezia

Milano – Firenze

Bologna – Milano

Torino – Milano

Napoli – Milano

Roma – Torino

Torino – Verona

Roma – Bologna

Roma – Verona

Napoli – Bologna

Torino – Venezia

Milano – Venezia

Le stazioni ferroviarie servite da Italo Treno:

Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Brescia, Reggio Emilia, Salerno, Padova, Ferrara, Rovigo, Bolzano, Desenzano, Rovereto, Trento, Vicenza, Peschiera del Garda.

