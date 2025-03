Dove andare ad aprile, le migliori mete primaverili per una vacanza con i fiocchi – viagginews.com

Tutti sognano di poter staccare dalla routine quotidiana, dunque se anche voi volete degli spunti per il prossimo viaggio e delle idee su dove andare ad aprile per fare un piccolo tour vi diamo una lista delle migliori mete primaverili tra cui scegliere.

Senza dubbio la primavera è una delle stagioni migliori per viaggiare in diverse parti del mondo e in Italia, il freddo intenso dell’inverno è oramai alle porte e le temperature sono più miti, quindi invogliano a trascorrere del tempo in giro alla scoperta delle bellezze naturali o delle varie attrazioni delle città d’arte o dei borghi.

Per tutti coloro che vogliono sapere dove è meglio andare nel mese di aprile per fare una vacanza, breve o lunga, piacevole, ecco la nostra selezione di mete primaverili top!

Le migliori mete primaverili, ecco dove andare in vacanza ad aprile

Se volete stare lontani dalla calca tipica delle località turistiche nei mesi più caldi, l’idea di fare una vacanza ad aprile è davvero geniale. Infatti questo è un ottimo mese per viaggiare sia in Italia che in Europa e nel resto del mondo.

Per chi vuole restare in Italia, noi suggeriamo di visitare la Toscana, le colline dolci con i loro panorami verdi e fioriti, il castello di Celsa, ma anche le città d’arte sono più gradevoli da visitare grazie al clima mite.

Se poi volete godere di scenari davvero meravigliosi e unici vi suggeriamo di fare un giro in Sicilia, i siti storici vi aspettano, così come la natura in tutto il suo splendore. E non dimenticate di scoprire quali sono le città italiane dove andare per il 25 aprile.

A chi non vuole rinunciare a un viaggio fuori dai confini italiani, ma restando vicini, quindi in Europa, piacerà l’idea di andare in Francia, Parigi è meravigliosa in primavera e ci sono tanti eventi culturali a cui poter partecipare. Anche il Portogallo è una meta gettonata in questo periodo, così come le isole greche come Creta e Santorini oltre alle città costiere della Croazia.

Invece chi non ha timore ad andare in luoghi lontani suggeriamo senza dubbio il Giappone come meta, aprile è il periodo della fioritura dei ciliegi (sakura), specialmente a Tokyo e Kyoto. È un’esperienza magica da vivere. Così come magica è l’atmosfera in Thailandia quando si celebra il Songkran, il capodanno thailandese

Infine potete anche dare anche un’occhiata a dove andare a Pasqua 2025 per spendere poco ma divertirsi tanto, le cinque destinazioni migliori per una piccola vacanza di primavera low budget.