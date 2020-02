Alla scoperta di Parigi: visita della Tour Eiffel e crociera sulla Senna. La proposta di viaggio.

In vista della primavera sono in arrivo tante occasioni imperdibili di viaggio, in Italia e all’estero. Dai festival alle mostre, dai tour delle più belle città europee alle escursioni nei parchi e nelle aree naturali. Primavera è anche l’occasione per un bel citybreak, con la visita ad una capitale o città storica europea, alla scoperta dei suoi monumenti, dei musei, del patrimonio storico artistico, dei suoi bar, pasticcerie e ristoranti migliori, dei suoi negozi e mercatini per lo shopping, con gli eventi culturali, dalle mostre agli spettacoli, che si organizzano in questa stagione.

Tra le tante bellissima città da visitare in primavera, ma già ora a fine inverno, una meta imperdibile è la meravigliosa Parigi. Con le giornate che si allungano e le temperature che si fanno più miti, andare a Parigi, passeggiando per i suoi eleganti viali e visitando i suoi quartieri più caratteristici, è l’esperienza da fare in questo momento. La città offre tantissimo durante tutto l’anno, ma è con la primavera, quando ancora non sono arrivate l’afa estiva e la grande folla dei turisti, che si può godere della città in pieno.

Leggi anche –> Parigi, le 10 cose da vedere

Durante questa stagione, si inaugurano mostre e rassegne, si tengono festival e spettacoli, mentre i tavoli di ristoranti, brasserie e bistrot vengono allestiti all’aperto, su terrazze panoramiche o lungo viali eleganti, per sedersi a godere l’aria buona, ammirare il panorama sulla città e osservare il passeggio, mentre si gustano le prelibatezze della cucina francese.

Parigi a primavera è il momento giusto per salire in cima alla Tour Eiffel, fare una mini crociera in battello sulla Senna, circondati dalle pareggiabili meraviglie della Ville Lumière. Per seguire questi itinerari vengono organizzati dei tour guidati tutto compreso, anche con guida in italiano, per visitare i luoghi simbolo di Parigi comodamente, senza preoccuparsi di nulla. Ecco cosa bisogna sapere sui tour organizzati alla coperta di Parigi, con visita alla Tour Eiffel e crociera in battello sulla Senna.

Leggi anche –> Parigi: come visitare la città in un modo unico e insolito

Alla scoperta di Parigi: Tour Eiffel e crociera sulla Senna

Nella visita alla meravigliosa Parigi non può mancare la tappa alla Tour Eiffel, con ascesa ai differenti piani della torre, e un giro sulla Senna a bordo del bateaux mouche, il battello simbolo della capitale francese. Per la visita a questi luoghi iconici della Ville Lumière non c’è bisogno di dannarsi troppo tra prenotazioni e richieste di informazioni. Esistono già dei pacchetti ad hoc, con tutte le indicazioni specifiche e le visite organizzate in ogni minimo dettaglio. Una volta prenotato il vostro pacchetto dovrete solo pagare e presentarvi all’appuntamento nel giorno e all’orario stabiliti per farvi guidare nel tour alla scoperta dei luoghi simbolo di Parigi.

Leggi anche –> Parigi dove fare shopping: i migliori mercatini di abbigliamento

Non a caso il pacchetto si chiama “Discovery of Paris” e comprende in giro su bus panoramico, la crociera sulla Senna e la salita sulla Torre Eiffel. Un’occasione all inclusive da non perdere e un modo per vedere le classiche e irrinunciabili bellezze parigine.

Il tour organizzato è proposto dal portale turistico Paris Info, sito ufficiale dell’Ente del Turismo e dei Congressi della capitale francese.

Il pacchetto di viaggio propone di “scoprire Parigi da 3 angoli“:

– Tour su autobus panoramico

Il giro sul bus panoramico vi permetterà di ammirare i monumenti più famosi di Parigi: l’Opéra, il Panthéon, l’Arco di Trionfo, la Tour Eiffel dalla strada, i grandi viali come i monumentali Champs Elysées e il 16° arrondissement, dove si trova anche il Bois de Boulogne.

– Crociera sulla Senna

La visita della città dalle acque della Senna a bordo di uno dei caratteristici bateaux mouche, dotati di grandi vetrate panoramiche per osservare le bellezze della città anche al coperto, protetti da eventuali piogge. Dal battello avrete una visuale originale sui monumenti che si affacciano sulla Senna: la Cattedrale di Notre Dame con l’Ile de la Cité, il Museo d’Orsay, il complesso del Louvre, ancora la Tour Eiffel, con il Giardino del Trocadero, il Museo dell’Orangerie, Place de la Concorde e tanti altri.

– Visita alla Tour Eiffel

Il tour guidato di conclude con l’ascesa al secondo piano della Torre Eiffel fino al secondo piano, per ammirare una vista mozzafiato su Parigi.

La visita guidata è disponibile nelle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, italiano, tedesco, cinese mandarino, giapponese, portoghese, russo e coreano.

Prezzi: adulti 80 euro a persona, bambini 3-11 anni 71 euro, bambini sotto i 3 anni gratis.

Il tour guidato include: trasporto a bordo di un auotbus gran turismo con aria condizionata, un tablet con foto, video a 360° e immagini multimediali dei monumenti parigini; audioguida; biglietti prioritari per il secondo piano della Tour Eiffel; servizio hostess e interpreti multilingue.

L’itinerario può essere soggetto a modifiche a seconda del giorno o dell’ora di partenza. Non sono ammessi animali.

Periodi e orari del tour:

dal 1° novembre al 31 marzo : 10.00, 12.00 1 14.45 (tranne per eventi speciali);

: 10.00, 12.00 1 14.45 (tranne per eventi speciali); dal 1° aprile al 31 ottobre: 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 (tranne il 1° maggio, il 14 luglio e il 29 luglio e in occasione di eventi speciali)

Per ulteriori informazioni: booking.parisinfo.com/il4-offer_i261-discovery-of-paris-eiffel-tower-and-cruise.aspx