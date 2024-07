La natura domina sul Castello di Celsa che cambia colore ogni tre mesi regalando a chi lo ammira uno spettacolo davvero unico. Sapete a cosa è dovuta questa magia?

Se vi trovate in viaggio in Toscana per una vacanza sulle sue dolci colline oppure al mare, prendetevi del tempo per andare a visitare questa meravigliosa struttura che si è integrata perfettamente con l’ambiente naturale che la circonda. Il castello di Celsa è un luogo davvero affascinante che vi regalerà il perfetto sfondo per le vostre foto da pubblicare sui social.

Questa imponente struttura di origine medievale si trova in provincia di Siena, a Sovicille, è circondata da un grande parco all’italiana e tutto intorno la natura domina con boschi di castagni, leggi e carpini che delimitano anche la proprietà. La particolarità di questo edificio è di cambiare colore, ma cose è possibile? Semplice, anche in questo caso è la natura a mettere la sua mano creando uno stupefacente panorama.

Quando ammirare il Castello di Celsa che cambia colore

Data la sua caratteristica principale che lo rende specialissimo, possiamo tranquillamente affermare che il Castello di Celsa vive di vita propria e il suo respiro è scandito dal trascorrere del tempo, delle stagioni. Qui la magnificenza della natura si esprime al meglio dato anche il palcoscenico di rara bellezza in cui si manifesta.

Infatti ogni tre mesi l’edificio cambia colore grazie alla presenza, su tutta la facciata, di una pianta di edera americana che cambia colore. Così se in estate si può ammirare una copertura di colore verde intenso, in autunno la stessa pianta diventa rossiccia, arancione e oro con sfumature più o meno intense, regalando una bellezza e un fascino unico a tutto il castello.

Se quindi scegliete la stagione primaverile per visitare il parco del castello potrete ammirare anche le abbondanti fioriture delle aiuole e passeggiare in un ambiente naturale tipico della campagna toscana davvero mozzafiato. In alternativa la potete considerare una delle mete per il weekend d’autunno.

Il Castello di Celsa non è visitabile all’interno, ma se siete interessati a una visita nel parco nei giorni di martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il sabato mattina dalle 9 alle 13, potete prenotate scrivendo una email all’indirizzo info@castellodicelsa.com, anche per chiedere ulteriori informazioni a proposito degli orari di apertura durante in mesi estivi. Si può anche prenotare una guida.

Inoltre su prenotazione diventa una meravigliosa location dove sposarsi in un luogo insolito, oltre a matrimoni si possono organizzare eventi culturali e congressi. E i visitatori che lo desiderano possono dormire nella Limonaia, spaziosa e luminosa, completamente restaurata di recente.