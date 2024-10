Una vacanza nonni e nipoti è un’esperienza bellissima da vivere insieme. Ecco 5 mete dove andare in Italia per festeggiare i nonni e vedere posti meravigliosi

Il 2 ottobre è la festa dei nonni e il modo migliore per festeggiarli non è tanto – o almeno non solo – fargli gli auguri via telefono, con bigliettino o facendogli un regalo materiale, ma trascorrendo del tempo assieme. E quale modo migliore di passare del tempo assieme, costruire dei ricordi e vivere dell’esperienze che legheranno per tutta la vita se non attraverso un viaggio?

Abbiamo scelto 5+1 luoghi dove poter andare insieme ai nonni. Posti adatti a nipoti piccoli e a quelli più grandi, luoghi in Italia per farvi divertire insieme e scoprire posti bellissimi. Se poi avete un posto del cuore, o il vostro paese familiare di origine andate a visitarlo assieme ai nonni per scoprire tantissime storie e aneddoti. In ogni caso preparate la valigia che si parte con i nonni!

Dove andare in vacanza con nonno o nonna

Una gita nella natura o un giro culturale in qualche città d’arte, ogni nonno o nonna e ogni nipote ha i suoi gusti e trovare quella cosa che piace ad entrambi o scoprire una passione è il modo più forte per creare un legame, rinforzarlo e trascorrere del bel tempo assieme. Ci sono itinerari e luoghi dove poter andare insieme nonni e nipoti per poter vivere tutta la magia di questo legame forte oltre il tempo. Ecco i 5+1 che abbiamo scelto per un viaggio nonni e nipoti magari da regalare proprio nel giorno della Festa dei Nonni.

Parco di Pinocchio a Collodi

Acquario di Genova

Muse a Trento

I cervi a Villetta Barrea

Zoo di Fasano

Ischia alle terme

Nel mondo delle fiabe con i nonni a Collodi

E’ una delle fiabe più famose del mondo, chissà quante volte i nonni l’hanno raccontata ai propri nipoti. Ecco ora potete andare insieme, nonni e nipoti, nel luogo dove tutto ciò è nato, Collodi a visitare il Parco dedicato alla fiaba. Questo è infatti il paese natio di Carlo Lorenzini, colui che con lo pseudonimo di Collodi ha scritto la fiaba del burattino più famoso del mondo. Ci troviamo in Toscana, non lontano da Pistoia, e qui in questo borgo – con il castello dove i genitori di Lorenzini lavoravano – sorge questo parco. E’ un parco antico, ha ormai 60 anni, e non colpisce per le sue giostre di ultima generazione, ma per l’atmosfera incantata che piacerà a grandi e piccoli.

Il mondo dei pesci a Genova all’Acquario

Qui non c’è età che tenga. Una visita all’acquario di Genova è un’esperienza bellissima per piccoli e grandi. Potrete vedere decine di pesci e animali acquatici, scoprire di più sugli habitat, sul mare e sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli effetti dei comportamenti dell’uomo sulla natura. Vedere l’Acquario di Genova è importante per i piccoli e straordinario per i grandi. Al porto antico poi della città ligure potrete anche ammirare il Galeone dei Pirati, visitare il Galata, il museo del mare, e vedere la Lanterna, simbolo di Genova. Una visita in una città ricchissima di cose da vedere e perfetta per un viaggio con i nonni.

Al Museo delle Scienze di Trento: in montagna con i nonni

A Trento si trova uno dei musei più belli d’Italia, il Museo della Scienza e della Natura, adatto ad ogni età piccoli o grandi troveranno tantissime cose da vedere e da scoprire. Andare insieme a visitare un museo – in Italia ci sono molti musei per bambini e ragazzi – è una esperienza bellissima da condividere con i nonni. Il palazzo dove si trova il museo è tra l’altro un’opera d’arte: è stato infatti progettato da Renzo Piano. Un luogo meraviglioso immerso nella natura dove attraverso la tecnologia con proposte interattive anche virtuali potrete scoprire, osservare e provare sulla propria pelle fatti scientifici e luoghi naturali. Uno spazio bellissimo dove condividere l’amore per la curiosità con nonni e nipoti. E se amate poi la montagna siete nel luogo giusto: sentieri fra i boschi e panorami mozzafiato per un viaggio indimenticabile.

Nella natura in Abruzzo per vedere i cervi

Se siete appassionati di animali e natura uno dei luoghi più belli dove andare è in Abruzzo. Qui tra il Parco Nazionale e il Parco della Majella potrete vedere cervi, orsi e lupi. Andate nel borgo di Villetta Barrea nell’Alto Sangro, soprannominato il borgo dei Cervi, dove potrete vedere questi meravigliosi animali passeggiare tranquillamente per i vicoli del paese. Andate poi a fare un passeggiata lungo il fiume Sangro e in questa natura rigogliosa vedrete numerosi cervi passeggiare. Uno spettacolo che lascia a bocca aperta grandi e piccoli.

In Puglia fra il mare, borghi e gli animali dello zoo

Se è estate o primavera, o anche l’inizio dell’autunno, un viaggio in Puglia è una meraviglia per nonni e nipoti. Qui infatti potrete vedere borghi bellissimi, posti naturali spettacolari e per gli amanti degli animali visitare lo zoo safari più grande d’Italia. Ci troviamo nella zona al confine fra la provincia di Brindisi e di Bari. Qui c’è il borgo di Alberobello con i suoi trulli, Locorotondo – il borgo bianco – poco distanti le Grotte di Castellana e lo zoo Safari di Fasano. Se avete la possibilità di fermarvi qualche giorno potrete fare una gita diversa e visitare ognuna di queste bellezze che distano tra loro al massimo una cinquantina di chilometri. In estate poi imperdibile una giornata nello splendido mare Adriatico nel Parco delle Dune Costiere.

Il relax alle terme di Ischia: per nonne e nipoti

Abbiamo aggiunto ai 5 luoghi per una vacanza con i nonni, Ischia. Quest’isola è infatti un luogo di relax e coccole che conquisterà nonni e nipoti di tutte le età. Ischia infatti è piena di sorgenti termali e stabilimenti con piscine dove immergersi in acque calde e rilassarsi – i grandi – e divertirsi – i piccoli. Oltre agli stabilimenti all’aperto – perfetti da aprile ad ottobre – quasi tutti gli alberghi hanno centri termali al chiuso. Inoltre tra il Castello Aragonese – con il museo delle torture – il parco della Mortella – per vedere fiori e piante – e borghi incantevoli sul mare come Sant’Angelo avrete molto da vedere e da condividere fra nonni e nipoti. Ischia è poi l’ideale per un weekend fra nonna e nipote – grande – se entrambe amano i trattamenti di bellezza: numerosi hotel infatti offrono pacchetti di massaggi e trattamenti viso.

Un viaggio con i nonni per celebrare la loro festa o per qualsiasi altra occasione. L’importante è passare del tempo assieme e vedere dei posti che rimarranno nel cuore per sempre.