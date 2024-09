In Abruzzo potrete vedere tantissimi animali allo stato selvatico. Orsi, lupi, cervi, linci, cavalli allo stato brado, e poi gufi, aquile e molti altri ancora

Immaginate di sentir bussare alla finestra, vi affacciate e c’è un cervo. Oppure passeggiate per il vostro borgo e vedete un orso che attraversa la strada. E poi mentre fate un’escursione appena fuori il paese vedete in lontananza i lupi. Ecco, questi sono solo alcuni degli incontri che potete fare in Abruzzo. In questa regione infatti la natura regna padrona e gli animali sono molto, molto vicino agli uomini. C’è perfino un borgo dove i cervi sono così di casa che è stato rinominato, per l’appunto, il borgo dei cervi.

Se amate la natura e gli animali un viaggio in Abruzzo è quello che fa per voi. Un’escursione di un giorno, un weekend lungo o una vacanza vera e propria. Quale che sia la formula che sceglierete vi diciamo dove potete vedere gli animali in Abruzzo.

Dove vedere gli animali in Abruzzo

In qualsiasi escursione che farete in Abruzzo è probabile che vi capiterà di incontrare qualche animale selvatico. D’altronde il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che si estende per oltre 50mila ettari e vanta laghi, fiumi e cime oltre i 2mila metri, ha una natura incontaminata dove vivono numerose specie selvatiche.

In alcune zone del Parco ci sono però le aree faunistiche dove potrete dunque vedere determinate specie e in generale alcune aree sono più battute da alcuni animali piuttosto che altre. Per vedere gli animali in Abruzzo tenete anche conto della stagione. Gli orsi ad esempio in inverno vanno in letargo