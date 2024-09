Dove andare con il treno in Italia. I borghi più belli da vedere in autunno che si possono raggiungere comodamente in treno per una gita o un weekend

Sedetevi comodi, guardate fuori dal finestrino e preparatevi per una gita senza stress. Altro che fila al casello, stress per il parcheggio e cifre esorbitanti per la benzina. Lasciate l’auto in garage e partire per una gita di un giorno o per un weekend alla scoperta dei borghi più belli d’Italia da vedere in autunno in treno. Il nostro Paese è servito da una capillare rete ferroviaria che permette di raggiungere anche piccoli paesini.

In treno potrete vedere non solo le grandi città d’arte, ma anche piccoli centri, gioiellini da raggiungere comodamente seduti a bordo di regionali o intercity. Abbiamo scelto 5 paesi da Nord a Sud perfetti per un fine settimana d’autunno. Lontano dalla folla, con il clima ancora mite e con i colori del foliage a fare da sfondo. Ecco dunque dove andare con il treno in Italia.

In treno a vedere i borghi d’autunno: i più belli d’Italia

Viaggiare in treno è un modo comodo, sostenibile e spesso anche economico per muoversi. Le compagnie ferroviarie lanciano promozioni ed offerte che rendono ancora più allettante scegliere il treno. E non solo per l’Italia. Anche molte città europee si possono raggiungere con il treno. Una scelta che allunga i tempi – anche se non sempre – ma che assicura un viaggio suggestivo.

Già perché lo spettacolo che si può godere dal finestrino è esso stesso parte del viaggio. Anzi veder scorrere davanti ai vostri occhi paesaggi che cambiano è molto affascinante e impossibile da apprezzare in auto quando si guida. In autunno poi il foliage regala scorci meravigliosi e unici. In treno potrete andare a fare un viaggio proprio per vedere questa meraviglia d’autunno con il treno del foliage.

Ma se la vostra intenzione è quella di vedere dei borghi abbiamo scelto 5 posti bellissimi da vedere in autunno in treno. Abbiamo escluso da questa lista le grandi città come Firenze, Napoli, Roma, Venezia o Verona, collegate ovviamente con tutta Italia e con l’Alta Velocità. Abbiamo scelto dei borghi, dei paesini particolarmente incantevoli in questo periodo dell’anno.