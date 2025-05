Previsioni meteo maggio: cambiamento radicale in arrivo, dite addio alla primavera – viagginews.com

Il meteo di queste settimane è stato contraddistinto da fenomeni temporaleschi, bruschi cambiamenti di temperature e scenari climatici, presto però arriverà la svolta.

A differenza di quanto ci si sarebbe aspettati a metà e fine aprile, l’inizio maggio è stato instabile e decisamente piovoso. L’anticiclone africano che diventerà – come ogni anno – protagonista assoluto dei mesi estivi si è affacciato in più occasioni sul Mediterraneo ma non è mai riuscito a rimanere saldo sul nostro territorio.

Il risultato di questa debolezza è stato che ogni perturbazione in arrivo, si dall’atlantico che dal polo e dal est Europa, ha comportato il ritorno di instabilità e la presenza di precipitazioni in varie parti dell’Italia. L’ennesimo “ritorno all’inverno” lo abbiamo vissuto nei primi due giorni di questa settimana proprio per effetto del passaggio di correnti atlantiche sul nostro territorio.

Una tendenza che andrà avanti per tutta la settimana, addirittura giovedì dovrebbe giungere un ciclone simil tropicale in prossimità delle nostre regioni meridionali che dovrebbe portare piogge intense, dei veri e propri nubifragi la cui durata potrebbe estendersi alle 48 ore e che potrebbero veicolare sul nostro suolo sino a 200 mm di acqua in un solo giorno.

L’instabilità avrà presto fine e arriverà il caldo: quando s’insedierà sull’Italia l’anticiclone africano

Già le previsioni a lungo termine del Centro Meteo Americano hanno anticipato che la fine di maggio sarà piuttosto calda. Secondo gli esperti statunitensi a partire dal 21-22 maggio ci dovrebbe essere un innalzamento netto della temperatura che dovrebbe portare le massime sino ai 30° e persino oltre in alcune zone dell’Italia.

Per un ritorno della stabilità tuttavia non bisognerà attendere sino all’ultimo terzo del mese, stando alle ultime rilevazioni l’anticiclone di origine subtropicale dovrebbe cominciare a prendere forza sul Mediterraneo e di conseguenza sull’Italia già a partire dal 18-19 maggio.

La ventata di aria calda proveniente dall’Africa porterebbe ad un aumento delle temperature, con massime che si attesterebbero sui 25-26° su tutto il territorio nostrano. Se le previsioni dovessero essere confermate, l’inizio della prossima settimana sarebbe dal sapore decisamente estivo e potrebbe dimostrarsi il preludio ad un anticipo estivo bello tosto prima ancora che arrivi giugno.

Va precisato, tuttavia, che non è la prima volta in questa primavera che si parla di un anticipo d’estate e che nei precedenti recenti l’arrivo di temperature sopra la media c’è stato ma non è mai stato duraturo. Bisognerà attendere l’avvicinarsi della prossima settimana per scoprire se effettivamente sarà questa la volta buona dell’attestazione definitiva dell’anticiclone sulle perturbazioni o se dopo un’impennata di caldo si verificherà nuovamente ad una brusca discesa.