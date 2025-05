Solo in questa città italiana i castelli nascono dall’acqua: l’evento che sconvolse i Normanni, mostra ancora oggi il volto magico del mare

Gli uomini del Nord raccontarono molto di questa città italiana i cui castelli nascono dall’acqua, oggi un mito vivente.

Ci sono città stupende in Italia, e se ne disconoscono le particolarità di molte di queste. Bisognerebbe parlarne proprio per ammirarne bellezze inedite. Questa località ha dei castelli particolarissimi, nascono dall’acqua, e c’è una ragione precisa.

Parlare di una città i cui castelli nascono dall’acqua è quasi come raccontare di una fiaba passata, ed in effetti è così, anche se non si tratta di una favoletta, ma di storia documentata. I Normanni noti come gli uomini del Nord, rimasero affascinati da questo luogo, tanto che ne misero profonde radici e ne determinarono una crescita senza precedenti.

Ci sono località italiane di grande bellezza, ma che a causa del turismo di massa, vengono soppiantate senza dar loro la possibilità di essere conosciute appieno. Il fenomeno dei castelli nati dall’acqua non era noto solo ai Normanni, di cui si spaventarono non poco.

Addirittura risale ad altre fonti di matrice arturiana per spiegare quanto accade. Castelli che sorgono dall’acqua, senza apparente vista del suolo, come se sospesi nel cielo, com’è possibile?

La città italiana i cui castelli nascono dall’acqua, Paradiso in terra

Fenomeno documentato nel passato medievale, non ci sono più dubbi sulla sua veridicità. Anche perché gli abitanti del luogo sono oggi pronti a testimoniare: in questa città i castelli nascono dall’acqua, è un luogo stupendo.

L’Italia è bella perché varia e ricca di immense sfaccettature come quelle del mare di questo luogo da cui nascono i castelli sospesi nel cielo. Il fenomeno è documentato come un miraggio ottico causato da inversioni termiche, e che ancora oggi affascina turisti, studiosi, e abitanti da ogni parte del globo.

L’effetto di vedere castelli, ma anche navi e monti sospesi del cielo e nascenti dal mare, prende il nome di “Effetto Fata Morgana”. Infatti, ci si rifà alla magia della potente Maga della mitologia arturiana che sullo Stretto di Messina, ricreerebbe tutt’oggi questo formidabile incantesimo, incantando i viaggiatori con illusioni ingannevoli.

Magia o scienza, non è una bugia: è possibile vedere con i propri occhi l’effetto. Non servono cannocchiali o strumenti raffinati di astronomia, ma basta affidarsi ai propri sensi.

Non è un mero riflesso, ma un complesso gioco di immagini multiple sovrapposte che si trasformano di continuo. Il fenomeno non è legato alla montagna della Maiella, e si verifica quando i raggi di luce ricurvi passano tra gli strati d’aria a diverse temperature e in differenti condizioni di inversione termica.

Si provoca un gradiente termico da strati d’aria caldi e freddi che sovrapponendosi agiscono come lenti di rifrazione per poi creare immagini “distorte”. Appunto, Castelli, ma anche barche, case, montagne e tutto ciò che si può scrutare ad occhio nudo all’orizzonte.

Compreso o meno, è un fenomeno affascinante, il mare è ricco di misteri e si conferma set cinematografico di una realtà stratosferica.