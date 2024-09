Il treno del foliage torna il viaggio più bello d’Italia

Ad ottobre riparte il treno dello foliage. Un percorso di 60 km fra le meraviglie della natura

Chi lo ha detto che l’autunno è una stagione noiosa? Al contrario è una stagione in cui la natura diventa opera d’ arte e si mostra in tutta la sua bellezza. E allora cosa si fa? Sì va ad ammirarla! In un modo lento e delicato: in treno. Parte infatti ad ottobre il treno del foliage un percorso suggestivo fra boschi e foreste tinte di rosso e arancio.

Il foliage è uno dei fenomeni più affascinanti: il momento in cui gli le foglie degli alberi cambiano colore virando sui toni del rosso, dell’arancione e dell’oro. Quello che colpisce è l’ effetto di vedere un’ intera foresta colorata come se fosse un quadro di un pittore. E immaginate di vedere questo dal finestrino di un treno. Pronti a partire?

Il treno del foliage 2024: percorso e costi

Il treno del Foliage è un percorso che si snoda per 52 km fra Piemonte e Svizzera lungo l’antica ferrovia Vigezzina – Centovalli – ovvero da Domodossola a Locarno – considerata la più bella d’Italia. Già perché dal finestrino di questo tracciato si possono ammirare paesaggi alpini che tolgono il fiato mentre si sale in quota.

Quest’ anno il il treno del foliage parte il 12 ottobre e termina il 17 novembre 2024. Poco più di un mese per vivere quest’ esperienza unica.

Le tappe e il percorso del treno del Foliage

In circa due ore partendo da Domodossola nell’altro Piemonte al ritmo lento fra la natura si superano Ponti gallerie vallate fino ad arrivare sulle sponde svizzerre del Lago Maggiore. Lungo questo lungo questo percorso si attraversano boschi i cui colori vi lasceranno stupefatti con sfumature di rosso arancio e oro. E poi ci sono le fermate in dei borghi che in questo periodo dell’anno organizzano eventi culinari.

Si parte da Domodossola splendida località con un grazioso centro storico, si sale sul treno e si può decidere poi di scendere ad una sosta del percorso per poi salire sul treno successivo.per arrivare fino a destinazione a Locarno.

Costo dei biglietti e come prenotare

Il prezzo del biglietto è nei giorni festivi di €50 in prima classe per gli adulti di 40 euro in seconda classe è di €46 e 36 nei giorni feriali i bambini fino ai 6 anni non pagano mentre dai 6 ai 16 anni il biglietto costa la metà I biglietti si possono acquistare on-line sul sito vigezzina centovalli.com.