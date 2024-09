Se non vuoi prendere l’aereo non c’è problema: ci sono tantissime mete raggiungibili in treno! Ecco dove andare in Europa in treno

Chi lo ha detto che per viaggiare bisogna per forza prendere l’aereo? Anzi, spesso e volentieri prendere il treno è perfino più conveniente, per non parlare di quanto sia molto più suggestivo. E poi è una scelta sostenibile. Il treno infatti equiparato all’aereo inquina molto, ma molto meno. Tanto che si sta spingendo affinché le tratte nazionali già coperte dal treno vengano limitate. Dunque viaggiare in Europa in treno è possibile, ecologico e anche comodo. Ma dove si può andare?

L’Europa è molto ben collegata e alcune città fungono da nodi di scambio. Dalle maggiori città italiane partono poi treni diretti per diverse capitali europee. E se state pensando che un viaggio in treno è molto più lungo di uno in aereo, non state considerando diversi aspetti. Insomma, prendere il treno per andare in Europa è una scelta che si può fare.

Meglio il treno dell’aereo: i vantaggi

Una scelta per l’ambiente e anche per il proprio tempo. Prendere il treno tutto sommato conviene. Per prendere un volo aereo dovete recarvi in aeroporto – che è fuori città dunque a circa un’ora di distanza – almeno un paio d’ore prima della partenza. Dopo di ché una volta giunti a destinazione dovete muovervi verso il centro. Altro tempo da perdere fra cercare il mezzo per arrivarci ed effettivamente arrivarci.

Con il treno invece partite dal centro città e arrivate al centro città. Abbattete così tempo e soldi spesi per i trasporti. E poi volete mettere la libertà di alzarvi in piedi e camminare lungo il corridoio del treno o semplicemente poter allungare le gambe quando siete seduti? E potete perfino andare a mangiare alla carrozza ristorante.

Poi non avete limiti di peso e di valigie, non dovete stare a controllare quello che portate con voi, non dovete subire lo stress dei controlli magari da ripetere con il volo che sta partendo. Poi potete adattare il viaggio alle vostre esigenze sia di orario sia di budget: ci sono molte più soluzioni rispetto all’aereo. E infine per chi ha paura dell’aereo: volete mettere che bello sentire di avere i piedi a terra (o quasi?).

Treno e aereo quale costa meno?

Dal punto di vista economico invece non c’è troppa differenza. I biglietti del treno e quelli dell’aereo spesso si equiparano, anzi volare a volte costa perfino meno. Sebbene facendo la somma di un bagaglio in più e del costo del trasferimento da e per l’aeroporto, ecco che i costi vanno più o meno a collimare.

Ma viaggiare in treno è qualcosa di molto diverso dall’aereo. Non solo per tutto quello che abbiamo elencato finora, ma proprio per un approccio più libero e legato al viaggio che più diretto e legato alla meta. Poi fa molta differenza dove si va e il tempo che ci si resta.

Tenete poi conto degli abbonamenti i ‘Rail pass‘ che vi consentiranno in un viaggio itinerante in treno di risparmiare parecchio se volete visitare un Paese al ritmo dei treni. Così come con l’aereo anche con il treno prenotare per tempo i biglietti conviene. Per viaggiare in Italia poi Italo e Trenitalia offrono diverse promozioni e vantaggi.

Dove andare in treno in Europa

Viaggiare in treno vuol dire utilizzare diversamente il tempo e di conseguenza il proprio viaggio. Da Roma potete andare a Vienna con il treno notturno che parte dalla stazione Termini e vi porta alla Stazione Centrale di Vienna. In 12 ore attraverserete l’Italia e le Alpi, vedrete dal finestrino paesaggi meravigliosi cambiare sotto i vostri occhi e arriverete a destinazione la mattina in centro città.

Per andare a Parigi da Milano parte il Frecciarossa che in 8 ore vi porta nella capitale parigina e ferma anche a Lione.

Per raggiungere Berlino, Francoforte, Amsterdam e Bruxelles e altre città del Nord Europa bisogna fare cambio a Zurigo o a Basilea. La città svizzera è un nodo ferroviario molto importante. Così da Milano per raggiungere la capitale tedesca ci si impiega 12 ore: si parte alle 5.40 da Porta Garibaldi e con cambio a Zurigo si arriva a Berlino alle 18.00.

La Spagna la si raggiunge da Torino con un treno per Lione e da lì si cambia per Montpellier dove si prende il diretto per Barcellona. Il tutto con l’Alta Velocità Francese. Altrimenti per chi ha più tempo si parte da Genova e si costeggia tutta la costa francese fino ad arrivare alla capitale catalana.

Da Venezia parte invece il treno per Praga che fa tappa a Linz. Si parte dalla stazione di Santa Lucia alle 21.04, si arriva a Linz alle 6.01 e si arriva poi a Praga alle 10.57.

Potrete raggiungere anche Londra in treno passando per Parigi e poi prendendo il treno che passa sotto la manica. Così come potrete arrivare fino a Oslo prendendo un traghetto da Copenaghen. Insomma tutta l’Europa la potete raggiungere in treno e potete davvero scoprire il nostro bellissimo Continente al ritmo lento (si fa per dire con l’Alta Velocità) del treno.