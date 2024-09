Offerte trenitalia e italo: come viaggiare in treno risparmiando

Viaggiare in treno pagando poco: ecco come fare. Le offerte di Trenitalia e Italo: tutte le promozioni per l’autunno 2024

Un tempo l’aereo era il mezzo di trasporto costoso, il treno quello economico. Oggi le cose si sono quasi invertite e prendere un treno può rivelarsi molto dispendioso, più di un aereo. Però per determinate tratte, nazionali in primis, prendere il treno risulta più comodo. La facilità con cui raggiungere la stazione, la vicinanza e poi i tempi di percorrenza che con l’Alta Velocità rendono il treno preferibile all’aereo. Ma come fare per viaggiare in treno e risparmiare?

Ci sono promozioni di Trenitalia e Italo che alleggeriscono di parecchio il costo del biglietto, e poi offerte a tempo che vi possono far risparmiare un sacco di soldi. Tutto sta nel conoscerle e utilizzarle al momento opportuno. Per il resto come per l’aereo vale la regola del prenotare con anticipo: acquistare un biglietto all’ultimo minuto è molto più costoso. Quindi essere previdenti conviene, intanto ecco le promozioni più vantaggiose di Italo e Trenitalia.

Le promozioni di Italo: come spendere poco

Per risparmiare con Italo, ma anche con altre compagnie ferroviarie o aeree, uno dei trucchi è quello di iscriversi alla newsletter. Questo al di là di un po’ di spam in più sulla casella di posta vi porterà a conoscere anzitempo tutte le promozioni e a conoscere i preziosi codici sconto. Si tratta di un codice da inserire al momento di finalizzare l’acquisto del biglietto e che porta ad avere un prezzo finale più basso.

Ad autunno 2024 è ancora in vigore la promozione ExtraMagic – 70%: biglietti di smart e prima business scontati fino al -70%. Ovviamente sono in esaurimento, dunque chi prima arriva, meno spende! Attiva tutto l’anno Italo Extra, biglietti a prezzo scontato su tantissime tratte. Anche qui l’offerta è limitata.

Ricordatevi che se fate l’andata e il ritorno in giornata, dal lunedì al giovedì, potete risparmiare fino al 50%; se viaggiate in 2 nel weekend c’è invece l’opzione 2×1; le offerte per gli over 60 e i gruppi che in ambiente smart possono risparmiare fino al 50%. Insomma con un po’ di attenzione e spostando magari qualche partenza i biglietti vengono a costare molto meno.