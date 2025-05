Se ami le leggende romantiche devi assolutamente venire qui: questo borgo ti lascerà senza fiato – viagginews.com

Questo borgo si trova in Italia ed è assolutamente meraviglioso. Non è affascinante solo per le sue caratteristiche, ma anche per la leggenda a cui è legato.

L’Italia è caratterizzata dalla presenza di tanti borghi. Sono tutti meravigliosi e ognuno ha la sua particolarità. Le grandi città sono belle, ma i gioielli più preziosi sono nascosti proprio in queste piccole realtà. Per tale ragione, sarebbe un peccato rinunciare a visitarli.

C’è un posto super speciale che, ogni volta, lascia i turisti senza fiato. Tra le sue mura, aleggia una leggenda capace di suscitare più di un brivido lungo la schiena. Si visita in una manciata di ore, ma il suo ricordo resta assolutamente indelebile nella memoria di chi ha avuto l’onore di andarci.

Una leggenda incredibile e un borgo affascinante: la meta perfetta per i weekend primaverili

I territori fuori dall’Italia presentano tanti posti unici da visitare, ma non vanno sottovalutate le bellezze del nostro Paese. Sono numerose e assolutamente strabilianti. Questo posto è perfetto per chi desidera trascorrere un weekend tranquillo, all’insegna della scoperta e dell’esplorazione. Il borgo in questione è abitato solo da 1.116 abitanti e presenta un castello magnifico.

Si sta parlando di Caldes, situato nella provincia autonoma di Trento. Sorge tra i monti e le sue casette bianche sono meravigliose da ammirare. Grazie alla presenza del fiume Noce, è particolarmente frequentato dagli amanti della canoa e del kayak. La sua caratteristica principale, tuttavia, risiede in un maniero medievale, ancora avvolto nel mistero.

Sono nate tante leggende attorno a esso. La più conosciuta ruota attorno alla terribile e romantica storia di Olinda che si innamorò di Arunte, il menestrello di corte. Secondo i racconti, questo profondo legame venne contrastato fin dall’inizio dal padre di lei. Quest’ultimo, pur di impedire la loro unione, catturò la figlia e la fece rinchiudere in una prigione del castello, dove trovò la morte.

Il castello si può visitare tranquillamente. La stanza più interessante è sicuramente quella denominata ‘La prigione di Olinda’. Essa, infatti, è caratterizzata dalla presenza di numerosi affreschi. Per entrare all’interno delle sue mura, è necessario acquistare un biglietto. Prima di partire, si consiglia di verificare l’effettiva disponibilità nei giorni scelti.

Anche i dintorni di Caldes sono meravigliosi. Si tratta di un luogo unico per gli amanti della natura. Sarà impossibile non farsi trasportare dall’aria fresca, dalla bellezza dei monti e dalla rigogliosa vegetazione. È una gita adatta a tutta la famiglia.