In Grecia fanno un dolce che è una vera prelibatezza: si chiama bougatsa e oggi lo prepariamo insieme

Come preparare in casa la bougatsa, il dolce che arriva direttamente dalla Grecia e che piace proprio a tutti: la ricetta è davvero semplicissima.

La Grecia non è solo un’isola fatta di spiagge incantante e di acque cristalline, ma è anche una terra ricca di storia, di cultura e di paesaggi naturalistici e artistici, forse tra i più belli di tutto il mondo. La Grecia è un posto magico, dove si resta incantanti dalla storia che trasuda da ogni singola pietra e che vale la pena di essere scoperta ed ascoltata.

Inoltre, a rendere il tutto ancora più perfetto, c’è anche un enorme patrimonio enogastronomico che la Grecia può vantare. Infatti, alcuni dei suoi piatti più famosi sono diventati oggi anche tra le ricette che più utilizziamo anche noi. Basti pensare a tutto quello che possiamo preparare con della semplice feta.

Bougatsa, il dolce greco che tutti amano: la ricetta per preparalo in casa

Fra le tantissime ricette che si possono facilmente replicare in casa c’è anche quella della Bougatsa. Si tratta di un dolce tipico composto da tanti strati croccanti di pasta fillo che racchiudono un ripieno cremoso e profumato, a base di semolino, latte e uova. Un’idea completamente diversa per la prima colazione o anche per una merenda sfiziosa e nutriente. Ecco come preparala in casa.

Ingredienti per 6 porzioni:

5 fogli di pasta fillo (225 g)

250 g di burro

1 l di latte

200 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

120 g di semolino

2 tuorli

15 g di amido di mais

la scorza di 1 limone

zucchero a velo

cannella in polvere

Procedimento:

Iniziare con la preparazione del ripieno. In una casseruola scaldare il latte e unire lo zucchero e l’amido di mais Mescolare con una frusta fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto A questo punto aggiungere il semolino a pioggia e, sempre girando, proseguire la cottura fino a quando si otterrà una crema spessa e densa Togliere dal fuoco e aggiungere 50 g di burro e i tuorli mescolando molto bene dopo ogni aggiunta Unire la scorza di limone grattugiata e l’estratto di vaniglia e rimestare ancora Trasferire in una ciotola e coprire con pellicola per alimenti a contatto Fare raffreddare e intanto sciogliere i restanti 200 g di burro Sul piano di lavoro stendere 1 foglio di pasta fillo sopra un grande foglio di carta forno e spennellare con un po’ di burro fuso Proseguire aggiungendo i restanti fogli di pasta sovrapponendoli e spennellando ogni volta Alla fine adagiare al centro la crema e stenderla per bene Ripiegare quindi un’estremità di pasta verso il centro della crema e spennellare con il burro Fare lo stesso anche con il secondo lembo e anche con le altre estremità rimaste, si dovrà ottenere una sorta di fagottino rettangolare Spennellare ancora con il burro e capovolgere con delicatezza il tutto Cuocere nel forno preriscaldato statico a 200 °C per circa 30 minuti o fino a quando la pasta fillo sarà ben dorata.

Una volta cotta, lasciare raffreddare completamente e spolverizzare con cannella e zucchero a velo. Tagliare a fettine e gustare.