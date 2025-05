Cibo ottimo e ci sono anche le camere: il relais a picco sul mare con una particolarità da 10 e lode

Un relais a picco sul mare sorprende per il cibo e le camere, ma anche per una particolarità da 10 e lode: ecco di che cosa si tratta.

L’estate si sta avvicinando e sono in tanti a pensare a dove andare e che cosa fare durante le ferie. Sicuramente all’estero ci sono moltissime mete turistiche, sia culturali che marittime, ma anche l’Italia offre mete da sogno in cui trascorrere delle splendide giornate.

Rimanendo in Italia, c’è chi considerare di andare alla splendida Costa degli Dei in Calabria e chi nel “trafficato” Salento in Puglia, dove godersi la movida e acque splendide. Una delle regioni più belle da visitare è la Campania, che possiede località che lasciano il fiato, ma anche posti in cui rilassarsi anche per un solo weekend.

Per chi decide di visitare questa regione, che di certo non le manca nulla, il posto ideale dove alloggiare è uno splendido relais a picco sul mare, dove si mangia davvero bene e ha alcune particolarità che piacciono di sicuro a tutti. Una scelta ideale per chi vuole allontanarsi dalla confusione della città.

Vacanza in Campania, il relais a picco sul mare dove alloggiare: un posto speciale

In Campania ci sono tantissime località da visitare e posti da scoprire, una delle mete più belle e suggestive è senza dubbio la Costiera Amalfitana, una delle zone più visitate e ammirate al mondo. Un tratto di costa che comprende località da Positano a Vietri sul Mare e si trova sulla costa tirrenica italiana.

La Costiera si estende su un’area tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno e vengono inclusi al suo interno 15 splendidi Comuni della provincia di Salerno che sono, in ordine alfabetico: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini e la sua Grotta dello Smeraldo, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Positano, Raito, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

Uno dei luoghi più belli in cui alloggiare è la Tenuta Solomita che si trova a Maiori, un bellissimo railais a picco sul mare che si trova a soli 5 chilometri dal centro della città, ed è immerso nel verde del parco di Capo d’Orso. Un posto in campagna lontano dallo smog e dalla confusione, la quale possiede camere dotate di ogni comfort e una cucina che permette di assaggiare cibi gourmet.

Oltre alle stanze e alla cucina, la Tenuta Solomita ha anche un ampio giardino dove poter vivere dei bellissimi momenti in pieno relax. Ma questo non è tutto, visto che i clienti possono anche sfruttare il servizio di prenotazione mostre, escursioni nelle località turistiche, manifestazioni, gite in barca per la Costiera. C’è a disposizione anche un trasfer con autista privato.