I posti di mare migliori dove andare a settembre in Italia spendendo poco: i consigli per una vacanza in spiaggia

Chi lo ha detto che con settembre l’estate sia finita? Se è vero che il meteo una volta passato agosto diventi più variabile e la possibilità di temporali c’è, – eccome – ci sono alcuni posti dove poter andare al mare a settembre in Italia senza troppi patemi. Luoghi dove infatti l’estate dura più a lungo che altrove e dove – nell’ipotesi di acquazzoni improvvisi – ci sono moltissime cose da fare.

Dunque se volete ritagliarvi una vacanza al mare mentre tutti tornano a scuola o al lavoro abbiamo scelto i posti dove poter andare in spiaggia a prendere il sole e a fare un tuffo in mare. E non solo al Sud Italia, ma anche al Nord: dalla Liguria alla Sicilia. Il tutto senza fare la fila per avere un lettino o senza dover prenotare giorni prima il posto al ristorante. Già perché a settembre molte località non sono più troppe affollate. Infine ciò che rende settembre un mese meraviglioso per partire per un viaggio sono i costi. La fine dell’alta stagione fa scendere – e non poco – i prezzi di alloggi e trasporti. Vi ritroverete così a poter andare anche in mete solitamente dispendiose spendendo pochissimo. Sole e mare low cost, non male, vero?

Vacanze a settembre in Italia: dove andare al mare

L’Italia con oltre 7 mila chilometri di costa offre spiagge e litorali per tutti i gusti. Se ad agosto quasi ogni centimetro è occupato da un ombrellone a settembre lo scenario cambia. Le spiagge tornano in buona parte ad essere un paradiso naturale, l’acqua del mare- senza l’orda dei vacanzieri che inevitabilmente inquinano – diventa, ancora più cristallina, i ristoranti non sono più presi d’assalto. Certo, alcune località mantengono un buon afflusso di gente anche a settembre, ma in generale c’è meno affollamento. Il che per il portafogli è un gran bene.

Ora che siete pronti e vogliosi di partire a settembre non resta che decidere dove andare. Abbiamo selezionato per voi 5 mete dove poter vivere una meravigliosa vacanza in spiaggia a settembre. E vi assicuriamo che questi luoghi sono molto più belli a fine estate che nel clou.

Cinque Terre

Salento

Ischia

Tropea

Pantelleria

Nel Sud Italia le temperature a settembre si mantengono piuttosto elevate con le massime che si aggirano intorno ai 30 gradi. Anche le acque del Mediterraneo meridionale sono calde e piacevoli a settembre. Spesso anche ad ottobre si continua ad andare al mare soprattutto in Sicilia.

Cinque Terre per una spiaggia senza folla

E’ uno dei posti più belli d’Italia, un paradiso naturale, un luogo che sembra un quadro, ed è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Siamo lungo la costa ligure di levante e qui su queste falesie a picco sul mare sorgono dei piccoli paesini di case colorate in mezzo a una vegetazione lussureggiante. Un posto talmente famoso e fotografato che probabilmente è lo screen saver del vostro pc!

A Settembre alle Cinque Terre potrete incamminarvi lungo sentieri: il più famoso è quello Azzurro che parte da Rio Maggiore. Camminate impraticabili in alta stagione sia per la folla sia per il caldo, ma a settembre potrete affrontare serenamente i sali e scendi per godere di panorami mozzafiato. Poi alloggiate in borghi meravigliosi come Monterosso, Vernazza, Manarola e Riomaggiore. In alta stagione non troverete mai posto e se siete fortunati a trovarlo vi costerà un occhio della testa. A settembre invece via libera e prezzi abbordabili. E poi ovviamente rilassatevi in spiaggia: nelle Cinque Terre ci sono spiagge bellissime, spesso piccole e riparate che a settembre sono di una bellezza mozzafiato.

Destinazione Salento: mare da sogno e relax

Il Salento è uno dei luoghi d’Italia dove l’estate dura a lungo. Quindi per tutto settembre non temete il tempo: il caldo e il sole vi accompagneranno. La meraviglia del Salento a settembre è che non c’è folla. Già perché negli ultimi anni questa parte della Puglia ha riscosso un tale successo che viene letteralmente presa d’assalto. Le spiagge sono strapiene, si fatica a trovare un posto per dormire o anche un posto al ristorante. I prezzi ovviamente ne risentono. Già solo parcheggiare l’auto in prossimità delle spiagge può essere un salasso.

Tutto ciò magicamente sparisce a settembre. Finalmente non faticherete a trovare posto per il vostro ombrellone in spiaggia e non dovrete fare la fila per mangiare il vostro pasticciotto. Potrete godere davvero di tutta la bellezza di questa terra e addirittura spostarvi dallo Ionio all’Adriatico in base a come tira il vento. Da Pescoluse, le Maldive d’Italia, a Gallipoli in giornata e senza traffico. In Salento ci sono alcune delle spiagge più belle d’Italia: un paradiso a basso costo. In ogni caso c’è ancora turismo a settembre in Salento, quindi sagre e feste di paese continuano. Insomma settembre è il momento migliore per avere relax in Salento.

Otranto, la perla da non dimenticare

Sorge sulla costa adriatica, a poca distanza da Lecce, ed è un meta da non perdere in Salento. Otranto si staglia con il suo candore sul mare azzurro: offre una bellezza storica e architettonica e delle spiagge mozzafiato. Una meta perfetta per settembre. Potrete infatti sceglierla come base per la vostra vacanza e da qui spostarvi per scoprire la zona. Il centro storico di Otranto sorge a pochi metri dall’acqua cristallina di questo angolo di Puglia, vanta uno splendido castello, il Castello Aragonese con le sue imponenti mura e bastioni, e una chiesa, la Cattedrale di Otranto risalente all’anno Mille, che è la più grande di tutta la regione. Oltre alle spiagge dei dintorni non perdetevi i laghi Alimini: uno spettacolo della natura dove ammirare fenicotteri e cicogne.

Vacanze in Calabria: Tropea vi aspetta

Il Sud Italia indubbiamente ha un clima più caldo e mite e dunque l’estate da queste parti dura a lungo. In Calabria a settembre incontrerete tempo meraviglioso e potrete ammirare paesaggi altrimenti presi d’assalto ad agosto. Tropea, definita la perla della Calabria, è praticamente off limits in alta stagione. Questo incantevole borgo arroccato sul mare diventa irraggiungibile in agosto quando la fila dei vacanzieri blocca con le auto le vie di accesso. Se si vuole salire bisogna andare a piedi: e non solo è una faticosa camminata, ma vi ritroverete in fila con altri vacanzieri.

A Settembre pace e relax dominano questo incantevole litorale. Tutto è ancora aperto e in fermento, inclusa la discoteca più famosa della Calabria, ma non c’è folla e i prezzi sono decisamente più bassi. Le spiagge poi si presentano in tutto il suo splendore: la spiaggia della Rotonda è una delle più scenografiche d’Italia ed è finalmente senza folla!

Ischia: il mare e le terme a settembre

L’isola di Ischia al largo del Golfo di Napoli è rinominata l’isola dell’eterna primavera. Gode infatti di un clima particolarmente mite anche nei mesi invernali e a settembre il tempo è perfetto. Già perché fa caldo, ma non troppo. I gradi giusti per poter godere di una delle più importanti ricchezze di quest’isola: le terme.

Ischia infatti è piena di sorgenti termali, un paradiso conosciuto sin dai tempi dei romani. In piena estate però dell’acqua calda delle vasche se ne fa volentieri a meno, ma invece a settembre immergersi nell’acqua tiepida è decisamente più piacevole. Inoltre non c’è un’eccessiva folla il che rende gli spostamenti per le strade e l’accesso ai centri termali decisamente più agevole.

Ischia non è solo terme: c’è tantissimo da vedere su quest’isola. Ci sono spiagge bellissime come la spiaggia di San Francesco o la Baia di San Montano dove godere di sole e mare. E poi c’è il Castello Aragonese da visitare, il borgo di Sant’Angelo da visitare e i giardini della Mortella da vedere. Un weekend o una vacanza a Ischia a settembre vi rigenera per tutto l’anno!

Pantelleria, l’isola del mare a Settembre

A metà fra Italia e Tunisia l’isola di Pantelleria è una meta perfetta per chi cerca una vacanza tipicamente estiva a settembre. Il mare a settembre da questa parte d’Italia è caldo e tranquillo e fare il bagno è un piacere. Le temperature infatti sono elevate per tutto il mese, gli stabilimenti sono aperti e i collegamenti aerei con il Continente sono frequenti. Insomma tutto perfetto con i prezzi di trasporto e alloggi che scendono.

Visitare Pantelleria è immergersi nella cultura mediterranea alla scoperta di un’isola a metà strada fra Europa e Africa. Una terra crocevia di popoli che porta le testimonianze delle varie dominazioni che si sono succedute nei secoli. Oltre a rilassarvi in spiagge incontaminate, potrete visitare aree archeologiche, come il villaggio di Mursia e l’acropoli di San Marco, vedere il castello che domina la città e poi dedicarvi al trekking per ammirare il panorama. Nelle giornate più terse non avrete problemi a vedere la costa tunisina che dista appena 65 km!

Andare al mare a settembre in Italia è dunque un’idea che vi permetterà di vedere posti bellissimi senza folla e senza spendere un patrimonio.