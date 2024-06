Le Cinque Terre, una zona incantevole della Liguria, sono famose anche per le loro spiagge: ecco alcune delle più belle.

Lo splendido e frastagliato tratto di costa della Riviera ligure di Levante è chiamato Cinque Terre perché è composto da cinque incantevoli borghi: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Questi villaggi, incastonati tra ripide scogliere a picco sul mar Ligure, sono collegati tra loro da sentieri panoramici che percorrono terrazze coltivate a vigneti, dai quali si produce tra l’altro lo Sciacchetrà, un vino passito dolce e liquoroso, e limoneti.

Oltre ai paesaggi, all’enogastronomia e ai tramonti spettacolari le Cinque Terre, meta imperdibile per una vacanza in Liguria, attirano numerosi visitatori durante la stagione estiva per le loro spiagge: in questo articolo andiamo alla scoperta delle più belle.

Le spiagge più belle delle Cinque Terre: Monterosso

Monterosso al Mare è il più grande dei borghi delle Cinque Terre ed è famoso per le sue spiagge, tra le più belle d’Italia. Le principali sono la spiaggia di Fegina, la più grande e popolare, che si trova nella parte nuova del paese e offre una lunga distesa di sabbia dorata, l’ideale per prendere il sole, fare un bagno rinfrescante o godersi un aperitivo al tramonto.

Meno affollata ma ugualmente suggestiva, la spiaggia del Gigante è una spiaggia rocciosa che si trova nella parte vecchia di Monterosso, perfetta per chi ama l’atmosfera più raccolta e tranquilla.

Tra le spiagge più belle delle Cinque Terre, a Monterosso c’è poi la spiaggia di Tragàra, una piccola insenatura rocciosa raggiungibile solo a piedi, ideale per chi cerca un angolo di paradiso un po’ nascosto. L’acqua cristallina la rende il luogo perfetto per immergersi e fare snorkeling. Infine nella zona tra Monterosso e Vernazza, c’è la spiaggia della Vernazzola, circondata da una natura spettacolare, un’ottima scelta per chi vuole unire mare e trekking.

Le spiagge di Vernazza

A Vernazza si trovano alcune delle spiagge più suggestive delle Cinque Terre. La Spiaggia del Porticciolo, una piccola spiaggia sabbiosa situata nel porticciolo, circondata dai caratteristici edifici colorati, è la spiaggia principale di Vernazza. Anche se di dimensioni modeste, è un luogo incantevole per godersi un bagno nel Mar Ligure ed uno dei più amati dai turisti. Le rocce piatte ai suoi lati sono perfette per prendere il sole e ammirare gli splendidi panorami.

Un’altra opzione per fare il bagno a Vernazza è l’area vicino alla Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia, con accesso diretto al mare. Non è una vera e propria spiaggia, ma le rocce piatte permettono di entrare comodamente in acqua e rilassarsi al sole. Le spiagge di Vernazza possono essere molto affollate durante l’alta stagione, quindi è consigliabile arrivare presto per garantirsi un posto.

Guvano, una delle spiagge più nascoste delle Cinque Terre

Tra Vernazza e Corniglia, l’unico borgo delle Cinque Terre che non si affaccia direttamente sul mare, c’è la spiaggia di Guvano, considerata una delle spiagge più belle e suggestive anche se è difficilmente accessibile. Per arrivarci infatti è necessario percorrere un sentiero impervio e scosceso partendo da Corniglia, attraversare un tunnel di circa 70 metri e proseguire sul sentiero fino a raggiungerla.

La fatica viene ampiamente ricompensata da una spiaggia di ciottoli e scogli circondata da alte scogliere a picco sul mare. Le acque sono limpide e cristalline, perfette per nuotare e fare snorkeling. Essendo molto nascosta e appartata, anche se non dispone di servizi né attrezzature è una spiaggia adatta ai naturisti e a chi cerca pace e tranquillità lontano dalla folla.

Spiagge a Manarola, Cinque Terre

Manarola non ha una vera e propria spiaggia ma in alcuni luoghi è possibile fare il bagno. La principale area di balneazione a Manarola è il suo piccolo porticciolo dove ci si può stendere sui massi e tuffarsi nelle acque cristalline del Mar Ligure. C’è una scala che consente l’accesso all’acqua, ma quest’area è adatta solo a nuotatori esperti poiché la profondità è considerevole.

Oltre al porticciolo, ci sono alcune calette e scogli accessibili a piedi da Manarola, piccole insenature che offrono un’esperienza più intima e tranquilla, lontano dalla folla. L’accesso però può essere impegnativo e richiede un’ottima forma fisica. A pochi minuti a piedi da Manarola si trova una spiaggia meno impervia da raggiungere: quella di Montenero. Questa spiaggia di ciottoli e ghiaia è più adatta a chi come lettini e ombrelloni.

La Fossola, la spiaggia di Riomaggiore

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta delle spiagge più belle delle Cinque Terre a Riomaggiore dove si trova La Fossola, uno splendida spiaggia di ciottoli e rocce situata all’estremità orientale del paese. La Fossola si chiama così perché trova in una piccola insenatura naturale; è raggiungibile seguendo il tunnel dopo la stazione ferroviaria, e discendendo verso il porticciolo turistico. È un luogo incantevole, racchiuso tra le tipiche case colorate di Riomaggiore e le ripide scogliere a picco sul mare.

Sebbene non sia una spiaggia di sabbia, La Fossola offre uno scenario veramente unico ed è il luogo perfetto per rilassarsi, fare una nuotata in mare o godersi il tramonto sulle Cinque Terre. Oltre alla spiaggia, Riomaggiore è un delizioso borgo da esplorare, con i suoi vicoli caratteristici, le scalinate e le piccole piazze. È il punto di partenza ideale per intraprendere il famoso Sentiero Azzurro, uno dei percorsi di trekking sul mare più belli d’Italia che collega tutti i cinque borghi e offre panorami da sogno sulla costa.