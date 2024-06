Spiaggia della Rotonda in Calabria, la baia gioiello della Costa degli Dei

La spiaggia della Rotonda è una delle tante perle della Calabria che vale la pena visitare per ammirare un paesaggio meraviglioso degno dei Caraibi.

In Italia si ha solo l’imbarazzo della scelta quando si deve decidere la destinazione per le vacanze estive. Infatti tra luoghi di mare e di montagna le possibilità sono praticamente infinite, l’intera Penisola ha da offrire bellezze naturali per tutti i gusti. Ma se volete scoprire un luogo magico e mitico, allora dovete andare sulla spiaggia della Rotonda in Calabria.

Questo arenile è caratterizzato da una sabbia fine particolarmente chiara e il mare cristallino la rende una meta impareggiabile che non a caso possiamo definire come un piccolo gioiello delle coste tirreniche calabresi. Scopriamone di più!

Come arrivare alla Spiaggia della Rotonda in Calabria

Si è soliti pensare al mare bello della Sardegna o della Sicilia ma vi basti pensare che la Calabria ha dei piccoli tesori che non sono molto noti solo perché questa regione non è tra gli indirizzi turistici più battuti. Eppure di sicuro molti di voi avranno già sentito parlare di Tropea, dove si trovano alcune delle spiagge più belle della Calabria.

Tropea è un piccolo centro che si trova in provincia di Vibo Valentia. Già nota per essere la “Perla del Tirreno”, con i suoi scorci affascinanti e suggestivi, la natura imponente e le sue spiagge caraibiche, ma anche per la calorosa accoglienza che i calabresi riservano a chi è di passaggio, è un must per i vacanzieri che vogliono visitare una delle località in Calabria più votate al turismo.

Nella zona di Tropea ci sono diverse lingue di sabbia dove poter fare un tuffo nelle acque cristalline del Mar Tirreno, ma un luogo che non dovete perdere nel prossimo viaggio in Calabria che organizzerete è proprio la spiaggia della Rotonda. A dir poco meravigliosa, è una vera e propria baia gioiello, una delle spiagge più belle della Costa degli Dei.

Ma sapete da dove deriva il suo nome? In effetti la storia è curiosa e vale la pena diffonderla. La spiaggia della Rotonda si chiama così perché negli anni ’60 c’era una pista da ballo, una rotonda sul mare, appunto. Prima ancora era conosciuta come “linguata” vista la forma caratteristica che ricorda proprio una lingua. La baia è poi adornata dalla Chiesa di Santa Maria e dallo scoglio di San Leonardo, che nasconde la Spiaggia del Cannone, altrettanto splendida.

Per raggiungere la Spiaggia della Rotonda di Tropea, che si trova proprio di fronte al borgo antico, potete accedere a partire dalla strada di Porta Nuova o dalla “scalinata dei carabinieri”.