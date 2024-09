Quest’isola della Grecia la conoscono in pochi, ma è splendida: meta low cost per una vacanza last minute

Vacanza low cost? Quest’isola poco conosciuta della Grecia è la meta perfetta per un’esperienza mozzafiato a poco costo.

Il fascino della Grecia continua a conquistare i viaggiatori di tutto il mondo, i quali desiderano vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei Paesi più belli del mondo. Molti turisti scelgono la Grecia per il suo mare e per il suo ricchissimo patrimonio storico-artistico, ma è possibile raggiungerla organizzando una vacanza low cost?

Il periodo migliore per andare in Grecia e godere delle bellezze paesaggistiche è certamente l’estate. Luglio e agosto risultano i mesi più affollati, in cui migliaia di turisti si riversano nelle tipiche strade a picco sul mare dei villaggi. In alcuni casi, però, è possibile godere di ottime giornate e temperature anche nei mesi autunnali o in primavera.

Se si escludono alcune zone di montagna dell’entroterra, infatti, la Grecia gode del tipico clima mediterraneo, caratterizzato da inverni miti ed estati calde. Nelle zone di mare e nelle isole, inoltre, le alte temperature estive vengono spesso mitigate dall’arrivo della brezza marina.

Grecia: l’isola sconosciuta per vacanze low cost

Organizzare un viaggio in Grecia senza spendere troppo, non è un’impresa impossibile. Optare per le mete meno turistiche, infatti, potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per vivere una vacanza indimenticabile, senza rischiare di spendere cifre eccessive. Nella lista dei luoghi meno conosciuti, non può mancare l’isola di Tasso, ancora lontana dal turismo di massa che caratterizza la Grecia. Situata nel nord del Mar Egeo, Tasso è una meta ideale per chi ricerca un’atmosfera autentica e unica.

Tasso: l'isola della Grecia per vacanze rilassanti e low cost

Il suo mare cristallino, la natura incontaminata e le sue spiagge da sogno, sono in grado di regalare dei momenti unici a chi si reca sul suo territorio. Uno dei gioielli dell’isola è la Laguna Giola, conosciuta anche come Lacrima di Afrodite. Si tratta di una piscina naturale, scavata nella roccia dalla forza erosiva del mare, famosa per i suoi colori vivaci. Non solo mare, per gli amanti della montagna l’isola offre alcuni villaggi in altura, quali Panagia e Theologos, perfetti per escursioni e lunghe camminate rilassanti nella natura.

Non mancano le delizie culinarie, quali ricette a base di sardine, acciughe, gamberi e calamari, tutti pescati nelle acque circostanti l’isola. Tasso è nota anche per il suo olio d’oliva Throuba Thassian, un prodotto tipico e unico per il suo basso contenuto di acidità e per le sue importanti proprietà organolettiche.