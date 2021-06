Grecia: la top 10 delle isole con le spiagge più belle per l’estate 2021

Grecia: le più belle isole per l’estate da visitare e da vivere al 100% per una vacanza da sogno!

Avete deciso che la Grecia è la meta giusta per voi per una vacanza in questo 2021? Volete riposarvi in una casa bianca dal tetto blu, immersi completamente nella natura? Oppure volete divertirvi e fare tardi ogni notte? Dovete solamente scegliere fra una delle tante isole degli arcipelaghi che punteggiano la Grecia! In vista dell’estate Viagginews vi propone così una lista delle migliori isole greche da poter scegliere!

Quali sono le 10 isole greche al top?

Vediamo allora insieme quali sono le 10 isole della Grecia che dovete mettere in lista e che meritano di essere visitate e scoperte in una viaggio da sogno per questa estate 2021.

Skiathos: tanto per iniziare quest’isola greca è piccola, ma caratterizzata da ben 60 spiagge dislocate lungo tutta la costa. La più nota è senza dubbio Koukounaries, famosa per le attività sportive che si possono fare, soprattutto ovviamente gli sport acquatici. Oltre alle spiagge di sabbia e all’acqua cristallina quest’isola offre anche la possibilità di visitare molte cattedrali e chiese antiche situate su delle colline che offrono panorami mozzafiato. Mykonos: come non citare quest’isola da sempre considerata come una delle più trasgressive della Grecia? Visto che ci sono dubbi ancora sulle modalità di vita notturna concentriamoci però sulle spiagge: dorate e caratterizzata da acque limpide da sogno. Agios Stefanos, Kalafatis, Ornos, Agios Giannis, Agrari…sono solo alcune delle spiagge più famose.

Corfù: questa è una delle isole più visitate dai turisti per via della natura incontaminata e dei panorami mozzafiato a strapiombo sul mare che la caratterizzano. Neanche a dirlo le spiagge sono l'attrazione più importante dell'isola con i colori che vanno dal blu al bianco al verde del paesaggio circostante. La più famosa è quella di Paleocastritsa, insieme a Agios Georgios perfetta per i bambini, ma anche per gli adulti che possono praticare molti sport acquatici differenti. Creta: la scelta è vasta e le spiagge incanteranno ogni visitatore. Da Malia, Elounda, Almyros…quest'isola offre relax e cultura. Infatti, dopo aver goduto delle bellezze del mare si può passeggiare per l'isola e scoprire tutte le testimonianze storiche e artistiche dislocate ad ogni angolo. Santorini: arida, rocciosa, ma affascinante e magica. L'isola di Santorini è presente in moltissimi film ed è divenuto, soprattutto negli ultimi anni, una meta top per le vacanze. Le sue spiagge rosse e nere, per via del vulcano ancora attivo – l'ultima eruzione è datata 1950 –, le città "abbarbicate" sopra alle alte scogliere sembrano un set cinematografico ed offrono scorci incantevoli.

Rodi: è un'isola affascinante sia a livello di paesaggio costiero che dell'entroterra e offre molte attrattive: la città antica si sviluppa attorno al porto ed è fortificata dalle antiche mura medioevali. La parte più moderna della città invece è dislocata verso nord-ovest ed è frequentata prevalentemente da turisti.

Avete scelto quale fra queste 10 isole è quella perfetta per voi e per le vostre vacanze estive 2021?