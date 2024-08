E se andassi a vivere in camper? Ecco quanto si spende ogni mese (a conti fatti)

Andare a vivere in un camper sta diventato una scelte sempre più concreta per tanti italiani, ma quali sono i reali costi che si affrontano?

Una volta quando si era esasperati dallo stress della vita si diceva: “mollo tutto e apro un chiringuito sulla spiaggia“. Oggi al chiringuito in un Paese tropicale si preferisce l’opzione vendo tutto e vado a vivere in camper. Sono sempre di più gli italiani -ma in realtà si tratta di un trend mondiale- che preferiscono scegliere questa come propria dimora fissa. L’idea è che scegliere questa come abitazione porti ad una concreta riduzione delle spese, ma è davvero così? I fattori da considerare sono diversi e anche in questo caso ci sono costi fissi e variabili.

Anche quando si parla di camper house, quindi, bisogna prendere in considerazione una serie di fattori. Intanto è bene sottolineare come in Italia non esista alcuna legge che vieti di porre la propria residenza in un camper, tuttavia vi ci sono delle regole da rispettare soprattutto dal punto di vista burocratico. Fondamentale è richiedere al proprio Comune di nascita l’iscrizione all’anagrafe come persona senza fissa dimora, stabilendo un domicilio fittizio.

Perché il grande vantaggio dell’andare a vivere in camper è che ci si può spostare quando si vuole, ammesso che il lavoro e gli altri fattori della vita lo permettano. L’altro vantaggio è che, in termini di tasse da versare allo Stato c’è una grandissima differenza con le abitazioni soprattutto se possedute. Questo non vuol dire che vivere in camper abbia costi pari a zero anzi, anche in questi casi c’è bisogno di prendere in considerazione costi fissi e variabili.

Quanto costa vivere in camper

La vita itinerante che può essere vissuta da chi vive in camper coglie l’attenzione di molti e oggi sono tanti gli influencer che raccontano le loro giornate in giro per l’Italia e l’Europa, con gli errori da evitare assolutamente quando si vive e viaggia in questo modo, ma anche andando a definire quelli che sono i costi effettivi di una vita del genere.

Trattandosi di un veicolo, è chiaro che il camper deve rispettare tutte le regole del codice stradale il che vuol dire pagamento annuale del bollo, ma anche revisione del mezzo aggiornata, ovviamente l’assicurazione ed infine la manutenzione. Tutti costi che possono rientrare nella categoria di quelli fissi perché vanno obbligatoriamente fatti.

Tra i costi variabili invece c’è da prendere in considerazione il numero di persone che vivono in camper, il tipo di mezzo che si ha a disposizione e soprattutto se si tratta di un mezzo proprio o se invece è affittato -con costi che in questo caso cambino anche solo da periodo a periodo.

Tra i costi variabili rientrano sicuramente le spese per la benzina, che dipendono da quanto ci si sposta, oltre a spese ordinarie di vita come quelle per i beni di prima necessità. Un vantaggio è sicuramente rappresentato dal fatto che si è autonomi dal punto di vista energetico, con i nuovi modelli che hanno anche centraline con pannelli solari.

La stima dei costi di una vita in camper

Pur tenendo conto di tutti i costi possibili non si può che fare una stima di quanto si spende vivendo in camper; stando alle testimonianze che si trovano sui social tra i camperisti ormai esperti, le spese mensili si assestano sui 1.000/1.500 euro al mese.