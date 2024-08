Quanto costa affittare un camper: i prezzi aggiornati al 2024

I prezzi dell’affitto di un camper, quello che occorre conoscere per la scelta migliore da fare per un viaggio da sogno.



Se c’è un mezzo che garantisce libertà e autonomia negli spostamenti, quello è il camper. Chi lo preferisce, sa che rinuncia a parte delle comodità e degli spazi di un appartamento o di una casa. Ma al tempo stesso amplia le sue possibilità di conoscere posti nuovi, magari al di fuori dei grossi flussi turistici, con la magia e lo spirito di avventura che solo un camper può regalare.

Non è un caso che il mercato di questi mezzi non subisca la crisi anche nel settore dei noleggi che si dimostra in crescita. Infatti non tutti possono permettersi l’acquisto di un camper e quindi l’affitto diventa una soluzione da non sottovalutare. Una decisione certamente più economica e conveniente dell’acquisto, ma che deve comunque essere ben ponderata.

Camper, quanto costa il noleggio

Quando si affitta un camper gli elementi da tenere in considerazione sono diversi e tutti hanno un peso sul prezzo finale. Si va dal periodo prescelto alla durata, dal modello del veicolo alla casa costruttrice, dalla dimensione del camper al numero dei posti letto, dalle limitazioni al chilometraggio alle tariffe applicate dal noleggiatore.

fatta questa premessa si possono indicare dei prezzi di massima. Per la bassa e media stagione il costo del noleggio si aggira tra gli 80 e i 150 euro al giorno, per l’alta stagione (in genere luglio e agosto) il prezzo sale tra i 200 e 250 euro al dì. Quindi per una settimana nel cuore del periodo vacanziero il noleggio si attesta intorno ai 1.200 – 1.500 euro.

Il noleggio di un camper non differisce da quello per un’automobile: si stabiliscono le date di ritiro e di riconsegna, il mezzo si restituisce integro, senza danni, con il pieno di carburante e il serbatoi di acque nere e grigie completamente vuoti. Un elemento da tener presente per l’affitto è la scelta della durata. Un noleggio per un periodo abbastanza lungo potrebbe essere conveniente, così come accade per le automobili.

Naturalmente dipende dal tipo di uso che si fa del camper. Un noleggio a lunga scadenza risulta conveniente, se chi prende in affitto il mezzo lo utilizza per tutto il periodo. In caso contrario potrebbe risultare inutile e dispendioso. Quindi per il noleggio destinato alle vacanze la soluzione migliore resta il breve periodo, così da sfruttare tutti i giorni contrattualizzati per il proprio viaggio, senza perderne alcuno.

Un altro settore in forte svoluppo è il mercato del noleggio tra privati, cioè senza l’intermediazione di agenzie e concessionarie. Esistono a tal proposito delle piattaforme online che possono essere utilizzate. Bisogna però prestare attenzione e forse il noleggio tra privati non rappresenta la soluzione per un neofita alle prime armi.