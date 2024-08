Se stai pianificando una vacanza estiva low cost, ti suggeriamo 5 mete in Sud Italia dove il mare e le spiagge sono bellissime e i prezzi sono accessibili.

Siamo ad agosto, il mese delle ferie estive per antonomasia, e l’idea di una fuga dal quotidiano è più allettante che mai, ma il caro vacanze sta mettendo a dura prova i portafogli degli italiani. Le tariffe degli alberghi e degli stabilimenti balneari in alcuni luoghi hanno raggiunto cifre da capogiro, e pianificare una vacanza diventa un esercizio di equilibrio tra desideri e realtà (economiche).

Proprio il caro vacanze è uno dei motivi per i quali sempre più viaggiatori si orientano verso mete low cost, oltre a preferire agli hotel alloggi alternativi come i bed & breakfast. La scelta di destinazioni meno battute e di strutture ricettive più economiche sono le soluzioni preferite da chi cerca di coniugare qualità e risparmio. Se stai pianificando una vacanza con un occhio al portafoglio, in questo articolo ti portiamo alla scoperta di 5 meravigliose mete low cost al Sud Italia, dove potrai goderti il mare e il sole senza grandi investimenti economici. Dalla Costa del Cilento in Campania alle spiagge vicino Ragusa in Sicilia, ecco le località del Sud Italia che offrono esperienze uniche a prezzi accessibili.

Mete di mare low cost del Sud Italia: la Costa del Cilento in Campania

La Costa del Cilento, situata nella parte sud-occidentale della Campania in provincia di Salerno, è una delle destinazioni low cost più affascinanti del Sud Italia. In questa zona puoi trovare alloggi come bed & breakfast o agriturismi a prezzi molto competitivi. Parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, questa zona è caratterizzata da una costa frastagliata, baie incantevoli e spiagge di sabbia fine. Le spiagge di Acciaroli e Pollica sono le più rinomate per la loro bellezza e tranquillità. Castellabate oltre alle spiagge meravigliose è anche inserito nella lista de “I borghi più belli d’Italia” e dal 1998 è patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Qui puoi goderti il mare senza le folle che si accalcano nelle località turistiche più gettonate, e puoi fare delle escursioni lungo i sentieri panoramici nel Parco dove non è raro avvistare la fauna locale. La sera poi puoi rilassarti con una passeggiata sul lungomare di Sapri. La Costa del Cilento è una meta low cost del Sud che oltre al mare offre anche esperienze culturali e gastronomiche. Non perdere una visita a Paestum, uno dei più importanti siti archeologici in Italia con i suoi templi greci ben conservati, e assapora la cucina locale, famosa per i suoi piatti a base di pesce fresco e mozzarella di bufala: ristoranti e i locali offrono ottimo cibo a costi contenuti.

La Costa degli Aranci, una meta low cost in Calabria

La Calabria è una delle regioni del Sud Italia dove generalmente si spende meno rispetto ad altre località costiere, e sono molte le mete low cost dove trascorrere una vacanza memorabile. Tra queste abbiamo scelto la Costa degli Aranci, che si estende lungo la costa orientale della Calabria e deve il suo nome alle piantagioni di arance che caratterizzano l’area. Questa regione è nota per le sue spiagge dorate e per le acque turchesi del mar Ionio, dove trascorrere giornate all’insegna del relax e del divertimento.

Tra le spiagge più belle e meno costose della Costa degli Aranci ci sono Soverato, Sellia Marina e Montepaone Lido. A Catanzaro puoi esplorare il centro storico e visitare il Parco della Biodiversità Mediterranea, mentre se sei amante dell’escursionismo e dei panorami spettacolari puoi recarti nella vicina Sila. La cucina calabrese è celebre per i suoi sapori intensi: prova i piatti tipici come la ‘nduja, la soppressata e la cipolla rossa di Tropea. Le trattorie locali offrono pasti eccellenti anche a base di pesce a prezzi accessibili. Gli alloggi nella Costa degli Aranci offrono diverse possibilità per tutte le tasche, dai campeggi alle pensioni economiche.

Mete low cost in Puglia: Torre Canne

La Puglia non è solo il Salento con i suoi resort extra lusso a 5 stelle: in questa regione del Sud Italia ci sono anche mete low cost come ad esempio Torre Canne. Questa località balneare, una frazione del comune di Fasano provincia di Brindisi, è famosa per le sue spiagge di sabbia fine e le acque cristalline ed è conosciuta anche per il suo centro termale che offre un’esperienza di benessere a prezzi accessibili.

Le spiagge di Torre Canne sono ideali per famiglie e coppie in cerca di relax: la spiaggia pubblica è ben attrezzata e non troppo affollata. Nei paraggi puoi esplorare anche i caratteristici trulli di Alberobello, che si trovano a circa 30 chilometri di distanza, e le caratteristiche masserie pugliesi. Torre Canne è nota per la sua accessibilità economica, con una vasta scelta di alloggi che vanno dagli hotel economici ai campeggi. La ristorazione è generalmente a prezzi contenuti: approfittane per gustare la cucina locale e piatti tipici come il polpo alla brace e le orecchiette con le cime di rapa senza spendere troppo.

Punta Secca, la spiaggia del Commissario Montalbano meta low cost in Sicilia

Punta Secca è una piccola frazione marinara di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, sulla costa sud-orientale della Sicilia, famosa per la sua spiaggia di sabbia e per il mare cristallino, ideale per nuotare e prendere il sole, ed anche per essere stata il set della famosa serie TV “Il Commissario Montalbano”.

La casa dove è ambientata la fiction in realtà è un confortevole bed & breakfast con terrazza panoramica sul mare, situato proprio sulla spiaggia. Puoi esplorare le vicine città di Ragusa e Modica, celebri per la loro architettura barocca, e gustare i piatti siciliani tipici come arancini e cannoli in ristoranti e trattorie locali a prezzi molto competitivi.

Sardegna low cost: Valledoria

Molte località della Sardegna, specialmente sulla costa orientale, sono mete molto costose ma anche in questa regione è possibile fare una vacanza low cost. Dove? A Valledoria per esempio, una località nella parte settentrionale della Sardegna, meta ideale per chi vuole godere delle bellezze della Sardegna senza spendere una fortuna. La spiaggia di San Pietro e la spiaggia di Baia delle Mimose sono tra le più belle e meglio curate, perfette per prendere il sole, e le loro acque limpide sono ideali per nuotare.

Tra le attività consigliate puoi esplorare il centro storico di Valledoria e partecipare a escursioni in bicicletta o a cavallo. La vicina Castelsardo è uno dei borghi più belli della Sardegna, e il castello medievale edificato in alto sul promontorio offre una vista panoramica sulla costa. In questa zona puoi assaporare i piatti tipici sardi, come i culurgiones e i malloreddus, in ristoranti a prezzi molto competitivi, che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Valledoria è una delle migliori mete low cost della Sardegna: gli appartamenti e i bed & breakfast sono generalmente più economici rispetto alle località più turistiche dell’Isola.