I 3 luoghi più belli della Calabria da visitare assolutamente

Voglia di vacanze in Calabria? Le mete spettacolari in questa terra antica sono tantissime ma abbiamo pensato ai 3 luoghi più belli che non puoi assolutamente perdere

La Calabria è una meta ideale per le vacanze in ogni periodo dell’anno, è molto famosa per le sue spiagge e i suoi paesaggi ma anche per l’ottima gastronomia locale. Non tutti i luoghi però sono particolarmente battuti dai turistici e ci sono alcune mete imperdibili.

I 3 luoghi più belli della Calabria

La Calabria è molto famosa come zona costiera, la perla azzurra di Tropea a Vibo Valentia è una delle mete più gettonate per le sue spiagge, San Nicola Arcella è molto amata perché abbraccia il golfo di Policastro ed offre una baia incredibile con un arco roccioso. Ma la regione è anche nota per le sue bellezze storiche come la città di Stilo che è stata la patria del filosofo Campanella, Crotone che vanta uno dei musei più interessanti al mondo e Reggio Calabria con gli spettacolari Bronzi di Riace. Oltre quelle che sono le mete più famose però ci sono anche delle aree meno conosciute eppure degne di attenzione.

Parco Nazionale del Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino è uno dei luoghi perfetti per gli amanti della natura, è possibile ammirare dal vivo le Gole del Raganello, la Valle del Fiume Lao e del Fiume Argentino. Non solo passeggiate ma anche sport e attività divertenti come escursioni, trekking e addirittura per i più avventurieri rafting.

Fortezza di Le Castella

Le Castella è una frazione piuttosto piccola del comune dell’Isola di Capo Rizzuto a Crotone ed è uno dei luoghi più spettacolari della regione non solo perché si possono ammirare dei castelli antichi molto suggestivi ma anche per le acque cristalline che sono tra le più belle al mondo. I fondali marini infatti appartengono alla Riserva Marina di Capo Rizzuto e sono trasparenti e limpidissimi.

Pentedattilo

Se siete a caccia di misteri e curiosità allora dovete visitare Pentedattilo, piccolissimo paesino di Reggio Calabria che sorge sulla rupe del Monte Calvario. Il borgo è totalmente abbandonato ed è molto suggestivo soprattutto per le storie e le leggende che si narrano su questo posto. Ha un carattere storico culturale molto forte ed è interessante proprio per questo.

Visitare la Calabria

Il modo migliore per scoprire tutte le bellezze della Calabria è sicuramente in auto, in questo modo si possono raggiungere anche le aree e i sentieri meno famosi e godersi le calette nascoste dove il mare è una tavola blu e la natura un vero paradiso.